З Міндичем бачився, але… Умєров категорично відреагував на звинувачення САП

Колишній міністр оборони розповів про зустріч із фігурантом справи НАБУ

На тлі гучної справи Національного антикорупційного бюро України (НАБУ), у якій спливло ім'я бізнесмена Тимура Міндіча, секретар Ради національної безпеки і оборони (РНБО) та ексміністр оборони України Рустем Умєров прокоментував свої зв'язки з фігурантом.

Що треба знати:

Секретар РНБО Рустем Умєров прокоментував свої зв'язки з бізнесменом Тимуром Міндічем

Умєров мав зустріч з Міндічем щодо контракту на постачання бронежилетів, який було розірвано

Раніше прокурор САП заявив про вплив Міндіча на високопосадовців, включаючи Умєрова

Відповідний допис Умєров опублікував у Telegram-каналі. Ексміністр поінформував про зустріч з Міндічем.

Умєров розповів про зустріч із Міндічем

Посадовець наголосив, що будь-які спроби пов’язати його роботу в оборонному відомстві з "впливом" якихось осіб – не мають ніякого підґрунтя.

"На посаді міністра я регулярно зустрічався з виробниками та постачальниками техніки й озброєння, лобістами тощо", – пояснив він.

За слова Умєрова, він мав зустріч з Тимуром Міндічем, на якій було порушено питання щодо бронежилетів за контрактом. У підсумку контракт було розірвано через невідповідність продукції вимогам і ніякий продукт не був поставлений.

"Прошу перевіряти будь-які гучні заяви та завжди готовий надати відповідну інформацію та пояснення представникам ЗМІ", – резюмував секретар РНБО.

Антикорупціонери про Умєрова та злочини у сфері оборони

У вівторок, 11 листопада, під час засідання Вищого антикорупційного суду (ВАКС) з обрання запобіжного заходу ексраднику міністра енергетики, раніше заступнику голови ФДМУ Ігору Миронюку прокурор Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) заявив, що бізнесмен Тимур Міндіч мав вплив на таких високопосадовців, як Герман Галущенко та Рустем Умєров.

"Упродовж 2025 року встановлено факти злочинної діяльності Міндіча у сфері енергетики шляхом здійснення впливу на міністра енергетики Галущенка та у сфері оборони шляхом здійснення впливу на міністра оборони Умєрова", – заявив прокурор САП.

Наголошуємо, що відповідно до Конституції України, особа вважається невинуватою, доки її провину не доведено судом.

Нагадаємо, у плівках НАБУ з'явився новий фігурант "Че Гевара", якому учасники злочинної організації передавали кошти. Хоча антикорупціонеру не оприлюднили ім'я фігуранта, ЗМІ вважають, що це колишній віцепрем'єр-міністр Олексій Чернишов.