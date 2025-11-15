Элитное такси в Польшу: что известно о бегстве фигуранта дела НАБУ Миндича (фото)

Журналисты установили, что Миндич пересек границу на Mercedes-Benz S 350

Подозреваемый по делу НАБУ о коррупции в энергетике бизнесмен и соучредитель студии "Квартал 95" Тимур Миндич выехал из Украины на элитном такси. В Польшу его вывез львовский сервис перевозок премиумкласса "ТаймЛюкс".

Что нужно знать

Автомобиль, на котором Миндич пересек границу, принадлежит львовскому предпринимателю Максиму Вовку, он совладелец компании-перевозчика

Трансфер Киев – Варшава стоит 1300 евро

Государственная пограничная служба подтвердила законность пересечения границы Миндичем

"Схемы" выяснили, что Миндич воспользовался Mercedes-Benz S 350, принадлежащим одному из владельцев компании. Более того, другой совладелец ранее работал в западном управлении Госпогранслужбы.

Со ссылкой на источники в правоохранительных органах, журналисты утверждают, что граница Миндич пересекла в 2:09 10 ноября. Только через несколько часов после этого к нему пришли с обысками. НАБУ провело их в рамках операции "Мидас". Детективы расследовали деятельность преступной организации, получавшей "откаты" от контрагентов "Энергоатома".

Что выяснили журналисты о машине

Из собственных источников журналисты получили номер Mercedes-Benz S-350, на котором Миндич пересек границу. Автомобиль принадлежит 38-летнему львовскому предпринимателю Максиму Вовку, возглавляющему и владеющему компанией "ТаймЛюкс". По данным YouControl, в его собственности есть три автомобиля, используемых для перевозок: Hyundai Avante, Mercedes-Benz S 350 и Hyundai Sonata.

Скриншот расследования

Компания зарегистрирована во Львове в мае 2025 года, а в ее активе только лицензия на внутренние и международные перевозки пассажиров. В соцсетях видно, что услуги оказывали еще до официальной регистрации, вероятно, в пределах ФЛП Вовка. На Mercedes-Benz S 350 он получал штрафы преимущественно за превышение скорости.

Скриншот расследования

"ТаймЛюкс" предлагает премиум-перевозки в Польшу, Молдову и Румынию, обещая "скорое пересечение границы" и "индивидуальные маршруты". Рекламные материалы описывают салон Mercedes-Benz S 350 в качестве премиального, а поездка Киев–Варшава стоит 1300 евро.

Скриншот цен по соцсетям компании

Другой совладелец – Эльдар Асадулаев, бывший работник ГПСУ, который в 2025 году через суд добился выплаты неучтенных доплат за службу в 2016–2018 годах.

Скриншот расследования

Вовк заявил, что компания не проверяет документы пассажиров и он не знаком с лицом по фамилии Миндич. Асадулаев на уточнение ответил: "Впервые слышу" и положил трубку.

Что известно о коррупционном скандале

НАБУ 10 ноября заявило о разоблачении преступной организации, систематически получавшей неправомерную выгоду от контрагентов "Энергоатома" через бэк-офис в Киеве, легализовав около 100 млн долларов. Обыски были не только у Миндича, но и у экс министра энергетики и тогда действующего министра юстиции Германа Галущенко, восьми лицам сообщено о подозрении, пятеро избрали содержание под стражей с залогом.

СНБО наложил на Миндича и Александра Цукермана санкции. Миндича также могут лишить гражданства. Интересно, что Государственная пограничная служба подтвердила, что пересечение границы Тимуром Миндичем происходило законно, все документы были налицо, ограничений на выезд не устанавливалось.

