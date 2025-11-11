Планується три етапи: які міста хоче захопити Путін у 2026 році — ЗМІ

Росія, зрештою, має намір зробити Україну своїм сателітом, як Білорусь

Стратегічна мета Росії із захоплення України передбачає три різні етапи. І лише один із них окреслює реальні бойові дії.

Однак саме ця зима може стати для Києва найважчою за весь час війни. Про це пише видання Foreign Affairs.

Що потрібно знати

РФ хоче утримати окуповані території та захопити Харків, Миколаїв та Одесу

Москва планує посилити економічний та політичний тиск на Київ

Україну хочуть зробити васалом Росії, як Білорусь

Москва, як зазначається, на першому етапі прагне окупувати достатньо території країни, щоб решта була економічно життєздатною тільки за мовчазної згоди Росії. Російські аналітики вважають, що цього можна досягти, якби РФ повністю утримувала Донецьку, Луганську, Запорізьку та Херсонську області, а також Харків, Миколаїв та Одесу. Анексія останніх двох регіонів фактично відріже Україну від Чорного моря.

У цих умовах Кремль домагатиметься припинення вогню, вважаючи, що він зможе продовжити другий етап, за якого використовуватиме економічні важелі та політичну війну, підкріплені загрозою повторного вторгнення, для здійснення контролю над Києвом.

На третьому етапі Росія поглинає Україну у свою орбіту аналогічно Білорусі.

При цьому Росія ще далеко до досягнення першого з цих етапів, зазначають у виданні. Однак російські військові сподіваються, що якщо вони зможуть виснажити Збройні сили України, їх територіальні завоювання на полі бою прискоряться.

Зима-2026

Оскільки Україна входить у свою четверту і, можливо, найсуворішу військову зиму, її здатність протистояти подальшому вторгненню РФ залежатиме від трьох чинників: матеріальних засобів, людей і політичної волі, зазначають у Foreign Affairs.

У той же час, саме ця зима може стати вирішальною. Пошкоджена регулярними атаками енергосистема України вже не здатна забезпечити енергією всю країну і навіть столиця Київ годинами сидить без світла. Додатково країна має підготуватися до того, що в холодні місяці тепло подаватиметься з перебоями. Поєднання цих факторів, як зазначають у Foreign Affairs, може взяти курс на примус України до підпорядкування.

Утім, якщо Україна зможе об’єднатися із західними державами для реального тиску на економіку та енергетичну інфраструктуру Росії, припинення вогню може бути досяжним до кінця наступного року.

Нагадаємо, колишній міністр енергетики Юрій Бойко в інтерв’ю "Телеграфу" висловив думку, що зима буде найскладнішою за весь час війни.