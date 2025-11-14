Мова може "поховати" економічний розвиток країни: експертка пояснила чому

В роботі економіста Джона Мілля є чітка відповідь про зв'язок мови та економіки

Мова та економіка держави досить сильно пов'язані, хоча, на перший погляд, це здається дивним. Однак є чимало прикладів розвинених держав, які підтверджують це, серед них Польща, Естонія тощо.

Про це "Телеграфу" розповіла мовознавиця, дитяча письменниця Лариса Ніцой у матеріалі "Залужного назвуть бандитом? Ніцой про плівки НАБУ, російську мову в школах та тривожні тенденції".

Що треба знати:

Є дослідження, які показують, що мова та економіка сильно пов'язані

Після розпаду СРСР деякі країни посилювали свою етнічну спадщину, але не Україна

На прикладі Польщі чи Литви можна побачити, який вплив це мало насправді

За словами мовознавиці, британський вчений, економіст Джон Мілль у 1861 році написав роботу про самоврядування. У ній він обґрунтовує, які країни стануть економічно розвинутими, а які будуть відсталими. Мілль стверджує: якщо громадяни країни читають різні книжки і розмовляють різними мовами, то в такому суспільстві спільна громадська думка неможлива. Ба більше, якщо громадяни розмовляють двома мовами, то економічні реформи в такій країні неможливі.

"Чому? Тому що ці громадяни на виборах оберуть політиків відповідно до свого світогляду. І ці політики не зможуть домовитись про реформи, адже у них буде різне бачення", — каже Ніцой.

Вона додає, що цю теорію підтверджують приклади Польщі, Литви, Латвії, Естонії, Чехії. Вони теж були в складі СРСР та від'єдналися. Ці країни взяли курс на мову, а Україні – ні.

"Наші політики сказали, що будемо відбудовувати економіку, дороги у нас погані, а мова та культура прикладуться. Інші ж країни колишнього "совка" взяли курс і на економіку і на свою мову", — додає Ніцой.

Зараз же результат видно неозброєним оком. Адже у цих країн економічні реформи пішли вперед, хоча у України були одні з найкращих стартових позицій. Але наша держава, як човен з одним веслом, економічним, стала крутитися на місці. А ці європейські країни, з двома "веслами": економічним і мовним, погнали вперед.

