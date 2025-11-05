Маска Джокера, костюм хімзахисту, "За русский язык". У яких дивних образах політики приходили до Ради (фото)

За останні 13 років у ВР було багато курйозних випадків із зовнішнім виглядом парламентарів

Дрес-код до Верховної Ради зазвичай передбачає діловий стиль — костюми, або принаймні класичні штани з піджаком чи сорочкою для чоловіків, та ділові сукні, спідниці, костюми чи брючні комплекти для жінок. Однак далеко не всі дотримуються цього правила й іноді вражають своїми вбраннями, в яких вони приходять до парламенту, як це, наприклад, сьогодні зробив член Наглядової ради "Укрзалізниці" Сергій Лещенко.

"Телеграф" вирішив зробити добірку фотографій, на яких політичні діячі дивують своєю цибулею на засіданнях Верховної Ради. Зазначимо, що це далеко не поодинокий випадок і за багато років таких інцидентів з неординарними вбраннями, які потім обговорювали в мережі, було дуже багато.

Футболка "За русский язык" Колесніченка

2012 року народний депутат від "Партії регіонів" Вадим Колесніченко заявився в парламент у білій футболці з написами "За русский язык, за наше единство!", "Великое русское слово". Також на вбранні зображено російського поета А.С. Пушкін.

Відповідні фотографії публікував "Цензор.Ні". Кадри зроблено із кількох ракурсів, на яких можна розглянути футболку нардепа.

Вадим Колесніченко. Фото: Цензор.Нет

Матіос у футболці "ПТН ХЛО"

2014 року народний депутат від "Удару", письменниця Марія Матіос з’явилася до Верховної Ради в незвичайній цибулі — на ній була синя футболка з написом "ПТН ХЛО. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла". Ця фраза (ПТН) присвячена російському президентові Володимиру Путіну. Друге слово – нецензурне.

Марія Матіос. Фото: Дмитро Чигрін

Дубінський та його дивні вбрання

За останні кілька років однією з "зірок" неординарними луками у Верховній Раді можна назвати Олександра Дубінського.

У вересні 2019 року він вбрався до Ради у футболку з написом "Яких тобі ще, блдь, реформ не вистачає?", а в листопаді того ж року у футболці з написом "Мам любить швидкість". У 2021 році він заявився на засідання ВР у спортивних штанах, кросівках та футболці з написом "Paris Fashion".

Дивні вбрання Дубінського. Фото: Апостроф, Країна

Кива — Джокер

Ілля Кива, який увійшов до парламенту у складі "Опозиційної платформи", у 2019 році з’явився до Верховної Ради у масці Джокера. Це відомий кіноперсонаж із саги про Бетмена.

Ілля Кива з’явився до Ради з маскою Джокера

Черепа та маска з принтами — лук Тарасенко в Раді

2020 року народний депутат від партії "Слуга народу" Тарас Тарасенко здивував парламент своїм зовнішнім виглядом. Він з’явився на засіданні у футболці з принтом черепа, а також у кольоровій захисній масці.

Відповідну фотографію було опубліковано в мережі кореспондентом "Телеграфа" Яном Доброносовим.

Тарас Тарасенко здивували своїм вбранням у Раді. Фото: Ян Доброносов

Тищенко у костюмі хімзахисту

У березні 2020 року народний депутат Микола Тищенко прийшов до парламенту на позачергове засідання у повному екіпіруванні, включаючи костюм хімзахисту. Варто зазначити, що на той час вирувала пандемія коронавірусу і Тищенко таким чином, мабуть, намагався захиститися від зараження.

Відповідну фотографію у соцмережі публікував нардеп Олексій Гончаренко.

Микола Тищенко у захисному костюмі. Фото: Олексій Гончаренко

Скороход у піджаку з драконом

У травні 2021 року депутат Ганна Скороход прийшла до Ради в червоному піджаку з величезним драконом на спині.

Фото на своїй сторінці у Facebook розмістив кореспондент Ян Доброносов.

Ганна Скороход прийшла до ВР у піджаку із драконом. Фото: Ян Доброносов

Скандал через військову форму в Раді

У липні 2022 року народний депутат Євген Шевченко, який "прославився" підтримкою білоруського президента Олександра Лукашенка, розлютив власних колег у ВР своїм нарядом.

Шевченко прийшов у військовій формі, нібито з розвідки. За це отримав зауваження від колег, які вважають, що у парламентській залі не потрібно хизуватися формою, особливо під час війни. Після цього виникла словесна суперечка, але Шевченко все ж таки залишив стіни Верховної Ради, щоб переодягнутися, проте після цього не повернувся.

Відповідне фото публікував нардеп Ярослав Железняк.

Євген Шевченко прийшов до Ради у військовій формі

"Клубне" вбрання Лещенка

5 листопада 2025 року у Верховній Раді перед депутатами виступив член Наглядової ради "Укрзалізниці" Сергій Лещенко зі звітом про ініціативу щодо безкоштовних 3000 км. Однак увагу користувачів мережі більше привернуло вбрання Лещенка, а точніше – червона спортивна кофта з написом "УЗ".

Костюм Лещенка привернув до себе увагу. Фото: Ярослав Железняк

