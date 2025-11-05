Лещенко прийшов до Ради пояснити за "3000 км" у дивному костюмі (фото)

У мережі вбрання порівнюють із "клубним"

У Верховній Раді перед депутатами виступив член Наглядової ради "Укрзалізниці" зі звітом про ініціативу щодо безкоштовних 3000 км, які обіцяють надати українцям для поїздки в межах країни. Однак у мережі більше звернули увагу не на його пояснення, а на червоний костюм "УЗ", що впадав у вічі.

Що потрібно знати:

В Україні почне працювати нова програма під назвою УЗ-3000, в рамках якої кожен зможе проїхати безкоштовно 3000 кілометрів

Лещенко був викликаний у ВР 5 листопада для доповіді про програму "УЗ-3000" та потреби компанії у додатковому фінансуванні

Сергій Лещенко прийшов у ВР не в костюмі, а у спортивній кофті, через що в мережі його одразу розкритикували

Відповідна фотографія Лещенка у незвичайному вбранні була опублікована у Telegram-каналі народного депутата Олексія Гончаренка.

Лещенко прийшов до ВР у спортивній кофті. Фото: Гончаренко

Реакція на костюм Лещенка

Деяких українців більше зачепив не виступ Лещенка, а його лук, в якому він завітав на виступ до Верховної Ради.

У коментарях одразу акцентували на тому, що такий зовнішній вигляд не відповідає місцю, оскільки довкола всі нардепи зібралися в костюмах.

Костюм Лещенка привернув до себе увагу. Фото: Ярослав Железняк

Безкоштовні 3000 км.

1 листопада президент України Володимир Зеленський анонсував програму, за якою українці зможуть безкоштовно скористатися поїздками Укрзалізницею в межах трьох тисяч кілометрів.

Сам Лещенко пояснював на своїй сторінці у Facebook наступне:

Використовувати преміальні кілометри – це право, а чи не обов’язок. Хто не захоче їхати, бо йому не підійдуть дати – не поїде. У музеях теж є безкоштовні дні, але багато хто уникає саме цих дат зазначив Лещенко.

Пост Сергія Лещенка

Програма "УЗ-3000" діятиме у місяці низького попиту, коли у поїздах залишається багато порожніх місць. У свята чи канікули, коли попит на поїздки високий, програма не діятиме. Це нібито дозволить уникнути додаткових витрат.

На день раніше нардеп фракції "Голос" Ярослав Железняк повідомляв, що з його ініціативи Лещенка буде викликано для доповіді перед Верховною Радою України. Йтиметься про програму "УЗ-3000" та потреби компанії в додатковому фінансуванні.

Так, Лещенка офіційно викликали на 5 листопада о 10:00 ранку до сесійної зали для надання детальної інформації щодо програми "УЗ-3000". Необхідні 150 голосів для проведення засідання було зібрано — усі 150 із 150.

Про що говорив Лещенко у ВР 5 листопада

За словами Железняка, якщо коротко підсумовувати виступ Лещенка, то ситуація з УЗ досить погана. Всі ресурси залізниці начебто вже вичерпані, компанії потрібні додаткові кошти з бюджету для компенсації збитків, але при цьому запланована "УЗ-3000" начебто не потребує додаткових фінансових вкладень.

Що говорив Сергій Лещенко про безкоштовні "3000 км"

