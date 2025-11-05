Маска Джокера, костюм химзащиты, "За русский язык". В каких странных образах политики приходили в Раду (фото)

За последние 13 лет в ВР было множество курьезных случаев с внешним видом парламентариев

Дресс-код в Верховную Раду обычно предусматривает деловой стиль — костюмы, или, по крайней мере, классические брюки с пиджаком или рубашкой для мужчин, и деловые платья, юбки, костюмы или брючные комплекты для женщин. Однако далеко не все придерживаются этого правила и иногда поражают своими нарядами, в которых они являются в парламент, как это, например, сегодня сделал член Наблюдательного совета "Укрзализныци" Сергей Лещенко.

"Телеграф" решил сделать подборку фотографий, на которых политические деятели удивляют своим луком на заседаниях Верховной Рады. Отметим, что это далеко не единичный случай и за многие годы таких инцидентов с неординарными нарядами, которые потом обсуждали в сети, было огромное количество.

Футболка "За русский язык" Колесниченко

В 2012 году народный депутат от "Партии регионов" Вадим Колесниченко заявился в парламент в белой футболке с надписями "За русский язык, за наше единство!", "Великое русское слово". Также на наряде изображен русский поэт А.С. Пушкин.

Соответствующие фотографии публиковал "Цензор.Нет". Кадры сделаны с нескольких ракурсов, на которых можно рассмотреть футболку нардепа.

Вадим Колесниченко. Фото: Цензор.Нет

Матиос в футболке "ПТН ХЛО"

В 2014 году народный депутат от "Удара", писательница Мария Матиос явилась в Верховную Раду в необычном луке — на ней была синяя футболка с надписью "ПТН ХЛО. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла". Эта фраза (ПТН) посвящена российскому президенту Владимиру Путину. Второе слово — нецензурное.

Мария Матиос. Фото: Дмитро Чигрин

Дубинский и его странные наряды

За последние несколько лет одной из "звезд" по неординарным лукам в Верховной Раде можно назвать Александра Дубинского.

В сентябре 2019 года он нарядился в Раду в футболку с надписью "Каких тебе еще, блдь, реформ не хватает?", а в ноябре того же года в футболке с надписью "Мам любит скорость". В 2021 году он заявился на заседание ВР в спортивных штанах, кроссовках и футболке с надписью "Paris Fashion".

Странные наряды Дубинского. Фото: Апостроф, Страна

Кива — Джокер

Илья Кива, который вошел в парламент в составе "Оппозиционной платформы", в 2019 году явился в Верховную Раду в маске Джокера. Это известный киноперсонаж из саги про Бэтмена.

Илья Кива явился в Раду с маске Джокера

Черепа и маска с принтами — лук Тарасенко в Раде

В 2020 году народный депутат от партии "Слуга народа" Тарас Тарасенко удивил парламент своим внешним видом. Он явился на заседание в футболке с принтом черепа, а также в цветной защитной маске.

Соответствующая фотография была опубликована в сети корреспондентом "Телеграфа" Яном Доброносовым.

Тарас Тарасенко удивили своим нарядом в Раде. Фото: Ян Доброносов

Тищенко в костюме химзащиты

В марте 2020 года народный депутат Николай Тищенко пришел в парламент на внеочередное заседание в полной экипировке, включая костюм химзащиты. Стоит отметить, что в то время бушевала пандемия коронавируса и Тищенко таким образом, видимо, пытался защититься от заражения.

Соответствующую фотографию в соцсети публиковал нардеп Алексей Гончаренко.

Николай Тищенко в защитном костюме. Фото: Алексей Гончаренко

Скороход в пиджаке с драконом

В мае 2021 года депутат Анна Скороход явилась в Раду в красном пиджаке с огромным драконом на спине.

Фото на своей странице в Facebook разместил корреспондент Ян Доброносов.

Анна Скороход пришла в ВР в пиджаке с драконом. Фото: Ян Доброносов

Скандал из-за военной формы в Раде

В июле 2022 года народный депутат Евгений Шевченко, "прославившийся" поддержкой белорусского президента Александра Лукашенко, изрядно разозлил собственных коллег в ВР своим нарядом.

Шевченко пришел в военной форме, якобы из разведки. За это получил замечания от коллег, которые считают, что в парламентском зале не нужно кичиться формой, особенно во время войны. После этого возникла словесная перепалка, но Шевченко все же покинул стены Верховной Рады, чтобы переодеться, однако после этого не вернулся.

Соответствующее фото публиковал нардеп Ярослав Железняк.

Евгений Шевченко пришел в Раду в военной форме

"Клубный" наряд Лещенко

5 ноября 2025 года в Верховной Раде перед депутатами выступил член Наблюдательного совета "Укрзализныци" Сергей Лещенко с отчетом об инициативе насчет бесплатных 3000 км. Однако внимание пользователей сети больше привлек наряд Лещенко, а точнее — красная спортивная кофта с надписью "УЗ".

Костюм Лещенко привлек к себе внимание. Фото: Ярослав Железняк

