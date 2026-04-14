М'які та тверді сири дешевше майже на третину: в "АТБ" стартували приємні знижки

"Жовті" цінники протримаються до 21 квітня включно

У мережі "АТБ" з 15 по 21 квітня запускають акцію на молочні продукти, де частина популярних сирів власних торгових марок суттєво подешевшає — знижки сягають до -30%.

Покупцям обіцяють вигідні пропозиції на товари щоденного попиту. "Телеграф" дізнався про це з рекламної газети "АТБ" на сайті "GoToShop".

Зокрема, акція охоплює тверді сири від ТМ "СВОЯ ЛІНІЯ" "Гауда" 45% жирності, "Вершковий" 50% жирності та зі смаком пряженого молока 45% жирності — їх можна придбати зі знижкою близько -30%. Кожна упаковка в 160 грамів коштуватиме 59,90 гривень замість 85,90 гривень — економія 26 гривень.

Також у пропозиції представлені м’які вершкові сири, зокрема класичний та варіанти з додаванням трав від "De Luxe Foods & Goods Selected", де знижки сягають до -30%. Кожну з цих упаковок можна купити за 62,90 гривень замість 89,90 гривень. Українці зможуть заощадити 27 гривень.

Наскільки впали ціни на деякі молочні продукти в "АТБ". Фото: рекламна газета магазина

