Найдешевше не в "АТБ": де зекономити 85 грн на курячому філе

Ціни на куряче філе місцями шокують

Ціни на куряче філе в різних супермаркетах суттєво відрізняються, і різниця між найдешевшою та найдорожчою пропозицією сягає понад 80 гривень за кілограм.

У одних мережах діють знижки, в інших ціна залишається стабільно високою, тож вибір магазину напряму впливає на суму в чеку. "Телеграф" розглянув, де нині купити куряче філе найвигідніше.

Порівняння цін у шести супермаркетах

Найнижчу вартість наразі пропонує "Фора"— 183,0 гривень за кг зі знижкою -25% (базова ціна 243,0 гривень). Це найвигідніша пропозиція серед усіх проаналізованих магазинів.

Далі йде "АТБ" — 220,89 гривні за кг зі знижкою -11% (без акції 250,35 гривні). У мережі "Novus" продукт коштує 229 гривень за 1 кг без акції.

У "Сільпо" ціна сягає 239,7 гривні за кг, тоді як у "Fozzy" — 241,99 гривні. Найдорожче куряче філе зафіксовано в "Metro" — 268,98 гривні за кг.

Таким чином, різниця між найдешевшим і найдорожчим варіантом перевищує 85 гривень за кілограм.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що у "Сільпо" улюблена кава стала значно доступнішою — можна купити на 600 гривень дешевше.