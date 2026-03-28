Частину Києва "паралізувало" через перебої зі світлом: в яких сферах є проблеми (фото)

У суботу, 28 березня, у Києві виникли перебої з електропостачанням. Через це виникли проблеми з рухом електротранспорту та водопостачанням.

Як повідомили у КМДА, перебої з електропостачанням та проблеми з напругою були зафіксовані на лівому березі Києва. Через це частина наземного електротранспорту та метрополітен працював з перебоями. Станом на 13:00 роботу громадського електротранспорту відновлено.

Який транспорт не курсував

У столичному метрополітені ділянка між станціями "Дніпро" — "Лісова" тимчасово не працювала, проте наразі рух поїздів відновлюється. "Синя" та "зелена" лінії метро перевозять пасажирів у звичайному режимі.

Також було призупинено роботу:

тролейбусних маршрутів: 29, 30, 31, 34, 37, 44, 50, 50к;

трамвайних маршрутів: 8, 28, 29, 33, 35.

Зупинялися трамваї

Через проблеми з енергопостачанням у частині столиці немає води

Однак у зв’язку зі знеструмленням об’єктів Київводоканалу немає водопостачання на лівому березі столиці, а також у Печерському, Голосіївському, Солом’янському і Святошинському районах.