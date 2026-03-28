Часть Киева "парализовало" из-за перебоев со светом: в каких сферах есть проблемы (фото)

В сети наблюдались резкие перепады напряжения и обесточивания

В субботу, 28 марта, в Киеве возникли перебои с электроснабжением. Из-за этого были проблемы с движением электротранспорта, а также частично остановилось водоснабжение.

Как сообщили в КГГА, перебои с электроснабжением и проблемы с напряжением были зафиксированы на левом берегу Киева. Поэтому часть наземного электротранспорта и метрополитен работали с перебоями. По состоянию на 13:00 работа общественного электротранспорта возобновлена. Причины проблем с электричеством не уточняются.

Какой транспорт не курсировал

В столичном метрополитене участок между станциями "Днепр" — "Лесная" временно не работал, однако в настоящее время движение поездов возобновляется. "Синяя" и "зеленая" линии метро перевозят пассажиров в обычном режиме.

Также была приостановлена работа:

троллейбусных маршрутов: 29, 30, 31, 34, 37, 44, 50, 50к;

трамвайных маршрутов: 8, 28, 29, 33, 35

Останавливались трамваи

Из-за проблем с энергоснабжением в части столицы нет воды

Однако в связи с обесточиванием объектов Киевводоканала отсутствует водоснабжение на левом берегу столицы, а также в Печерском, Голосеевском, Соломенском и Святошинском районах.

Ранее "Телеграф" рассказывал, планировалось ли отключение света в Киеве и области на 28 марта. Украинцев просят пользоваться мощными электроприборами в дневные часы с 10:00 до 15:00.