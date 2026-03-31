Ці документи врятують вашу пенсію: кому треба встигнути до кінця року

Українці можуть перестати отримувати гроші

Деяким українським пенсіонерам у 2026 році можуть призупинити виплати. Це може статися одразу з декількох причин.

Про це повідомляють у Головному управлінні Пенсійного фонду України в Одеській області. Так, згідно з його поясненням, випадки зупинення виплат пенсії регулюються законом "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування".

Поставити пенсію "на паузу" можуть з трьох найпоширеніших причин:

Якщо пенсіонер не пройшов фізичну ідентифікацію. Стосується пенсіонерів, які проживають за кордоном або на тимчасово окупованій території України (ТОТ);

Виплати заморожуються, якщо на банківському рахунку пенсіонера, яких проживає на ТОТ, протягом останніх 6 місяців не відбувалося активностей (руху коштів);

Якщо не подати повідомлення про неотримання пенсії від РФ. Йдеться про людей, які залишаються на ТОТ чи виїхали на підконтрольну Україні територію.

Як відновити виплати

Механізм залежить від певних обставин. Ті, хто знаходиться на тимчасово окупованих територіях, можуть подати заяву дистанційно через електронні сервіси ПФУ та пройти ідентифікацію онлайн за допомогою "Дія.Підпис" або під час відеозв’язку з представником установи. Тим, хто виїхав на підконтрольну територію, потрібно особисто звернутися до сервісного центру та підтвердити, що не отримують виплати від РФ.

Громадяни, які перебувають на території України, повинні надіслати поштою пакет документів, що підтверджують їх статус, місце проживання, факт того, що людина жива, а також надати копію українського паспорта. Усі документи мають бути перекладені українською мовою та належним чином засвідчені.

Нагадаємо, раніше ми писали про ключові зміни для українців з 1 квітня.