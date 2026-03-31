Эти документы спасут вашу пенсию: кому нужно успеть до конца года

Украинцы могут перестать получать деньги

Некоторым украинским пенсионерам в 2026 году могут приостановить выплаты. Это может произойти сразу по нескольким причинам.

Об этом сообщают в Главном управлении Пенсионного фонда Украины в Одесской области. Так, согласно его пояснению, случаи приостановки выплат пенсии регулируются законом "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании".

Поставить пенсию "на паузу" могут по трем наиболее распространенным причинам:

Если пенсионер не прошел физическую идентификацию. Касается пенсионеров, которые проживают за границей или на временно оккупированной территории (ВОТ) Украины;

Выплаты замораживаются, если на банковском счете пенсионера, который проживает на (ТОТ), за последние 6 месяцев не происходило активностей (движения денежных средств);

Если не подать уведомление о неполучении пенсии от РФ. Речь идет о людях, которые остаются на ВОТ или выехали на подконтрольную Украине территорию.

Как восстановить выплаты

Механизм зависит от конкретных обстоятельств. Те, кто находится на временно оккупированных территориях, могут подать заявление дистанционно через электронные сервисы ПФУ и пройти идентификацию онлайн — с помощью "Дія.Підпис" или во время видеосвязи с представителем учреждения. Тем, кто выехал на подконтрольную территорию, нужно лично обратиться в сервисный центр и подтвердить, что не получают выплаты от РФ.

Граждане, которые находятся не находятся на территории Украины должны отправить по почте пакет документов, подтверждающих их статус, место проживания, факт того, что человек жив, а также предоставить копию украинского паспорта. Все документы должны быть переведены на украинский язык и должным образом заверены.

