Усик прошел бокс: кто станет финальным боссом для украинца

Боксерская карьера "Кота" подходит к концу

Бывший абсолютный чемпион мира в двух дивизионах Александр Усик (25-0, 16 КО) объявил о "последнем танце". Следующий поединок, вероятно, станет для украинца последним в карьере.

Что нужно знать

Усик собирается провести еще 1 бой

Главный фаворит на бой с Александром — Деонтей Уайлдер

Также возможна трилогия с Тайсоном Фьюри

Искусственный интеллект ChatGPT на запрос "Телеграфа" ответил, кто станет последним соперником Усика в карьере. ИИ назвал два имени.

По мнению ChatGPT, самым вероятным последним соперником Усика станет американский нокаутер Деонтей Уайлдер (45-4-1, 43 КО). В конце 2025 года команда Александра вела переговоры с "Бронзовым бомбардировщиком", однако стороны так и не договорились.

Еще одним вариантом для "последнего танца Усика" ИИ называет его главного соперника в карьере Тайсона Фьюри (35-2-1, 24 КО) из Великобритании. Александр дважды побеждал "Цыганского короля", однако британец оба раза не признал поражения. Сейчас Фьюри возобновил карьеру и полон сил вновь заявить о себе в мире бокса.

Отметим, Усик уже прошел бокс. Украинец выиграл все на любительском уровне: от чемпионата страны — до Олимпийских игр. В профи он стал трехкратным абсолютным чемпионом мира. Остался один бой — имя финального босса пока неизвестно.

Напомним, в мае 2026 года Усик победил нидерландского кикбоксера Рико Верховена. "Кот" успешно защитил основные чемпионские пояса в боксе (WBC, WBA и IBF). Титул WBO отошел Фабио Уордли, после того, как украинец отказался от обязательной защиты, однако в мае 2026 года Даниель Дюбуа нокаутировал британца и вновь стал чемпионом мира. В июне 2026 года Александр отказался от всех своих титулов.