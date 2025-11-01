Служила в армии и гоняет на байке: как выглядит жена президента Чехии Петра Павла (фото)

Первая леди Чехии состояла в Коммунистической партии

Президент Чехии Петр Павел, который является для многих украинок "крашем", находится в многолетнем браке с Евой Павловой. Она — подполковник в запасе.

Что нужно знать:

Ева Павлова имеет военное образование и служила в чешской армии

У супругов большая семья, но нет общих детей

Сегодня первая леди Чехии строит карьеру в местной политике

Она известна своей поддержкой Украины

Нынешняя супругу чешского политика родилась 5 ноября 1964 года в городе Шумперк одноименного района в Оломоуцком крае. Окончила гимназию, где в рамках спортивных занятий обучалась стрельбе. В 1983 году она продолжила обучение в женской военной профессиональной школе при Высшей военной авиационной школе в Кошице.

Ева Павлова в детстве. Фото: instagram.com/evapavlova_oficialni

В 1990 году Ева (в девичестве Зелена) окончила Военно-политическую академию имени Клемента Готвальда в Братиславе. Она некоторое время была в Коммунистической партии Чехословакии, но в начале Бархатной революции вышла из нее, считая свое членство ошибкой.

Ева Павлова в молодости. Фото: instagram.com/evapavlova_oficialni

С Петром Ева познакомилась в гарнизонном общежитии в Простеве, но их романтические отношения начались спустя несколько лет. Их свадьба состоялась лишь в 2004 году.

Петр и Ева в браке 21 год

Павел имеет двух сыновей от первой жены Ганы — Яна и Петра, а Ева от предыдущего брака — дочь. У президента и первой леди Чехии четверо внуков.

Известно, что Павлова помогала мужу в Генштабе, занимаясь связями с иностранными военными и авиационными атташе Чехии. После увольнения из армии женщина работала ассистентом в медиационном центре Манофи. Сегодня Ева Павлова делает карьеру в местной политике в городке Черноучек, где семья жила до избрания Павла президентом Чехии.

Судя по публикациям Павловой в соцсетях, она ведет активный образ жизни и увлекается спортом. На одном из фото первая леди демонстрирует, как катается на байке. К слову, Ева — водитель с водительскими правами групп А, Б, С1, Т и ездит по чешским и зарубежным дорогам уже 42 года.

Павел считается большим другом Украины, а его жена это лишь подтверждает. В 2023 году Ева появилась на обложке Vogue в желто-голубых тонах, напоминающих украинский флаг.

Павлова с Еленой Зеленской в мае 2025 года. Фото: instagram.com/vogueczechoslovakia

