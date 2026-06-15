УПЦ отреагировала на удар по Лавре: что сказали о России

Серьезные повреждения получили более пяти объектов на территории Киево-Печерской лавры

В Украинской Православной Церкви прокомментировали удар России по Киево-Печерской Лавре. Представитель УПЦ, митрополит Нежинский и Прилукский Климент (Олег Вечеря) сказал "Телеграфу", что его церковь решительно осуждает военную агрессию России против Украины, следствием которой стали гибель тысяч людей и разрушение святынь.

Об этом митрополит Климент заявил в комментарии "Телеграфу". Отметим, он является спикером Украинской православной церкви (также известной как Украинская православная церковь "Московского патриархата", УПЦ МП — в самой организации связь с Москвой опровергают).

"Бог не благословляет войны. Он Сам принес Себя в жертву за человечество, чтобы даровать ему вечную жизнь.

Киево-Печерская Лавра — это, прежде всего, извечное место молитвы, средоточие особого Божьего присутствия в мире. Монахи Лавры с большим трудом перестраивали ее, а впоследствии возрождали почти из небытия после советских разрушений. Под обстрел попало не просто историческое сооружение, а великая христианская святыня.

В то же время раны, которые этой ночью получил Успенский собор, являются отражением глубокой трагедии всего украинского народа, который так же ранен войной, что уже давно перешагнула все моральные границы.

Верим, что разрушенное снова будет восстановлено, как уже не раз был возрожден сам Успенский собор, а украинский народ с Божьей помощью выстоит и в этих тяжелых испытаниях", — отметил митрополит.

Митрополит Нежинский и Прилукский Климент

Кто сейчас проводит богослужение в Успенском соборе Киево-Печерской лавры

С начала 2023 года после завершения договора пользования УПЦ государственный заповедник начал предоставлять храм для богослужений ПЦУ. Именно Православная Церковь Украины, а не УПЦ служит там сейчас.

Так, Успенский собор и Трапезный храм используются для богослужений ПЦУ. Однако Украинская Православная Церковь продолжала совершать богослужения в храмах Нижней лавры, где ее монашеская община фактически находилась, хотя правовой статус пользования комплексом остается предметом судебных споров и решений государственных органов.

По данным журналиста и историка Вахтанга Кипиани, буквально несколько дней назад УПЦ наконец-то заставили покинуть Дальнее пещеры. Удар по Лавре он считает местью России, в том числе и за это.

УПЦ не спешит с официальной реакцией на удар по Лавре

Журналистка Соня Кошкина обратила внимание, что хотя первый прилет по Лавре произошел в два часа ночи, на сайте УПЦ (по состоянию на 11 час) реакции на это со стороны митрополита Онуфрия (глава УПЦ Блаженнейший Митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий (Орест Березовский) нет.

На это указал и журналист Сергей Руденко. Следует отметить, что после 11 часов на Facebook-странице "Центр информации УПЦ" опубликовали информационное сообщение об атаке на Лавру. Уточнения, что храм атаковала именно РФ – нет. Однако в конце отмечается, что "братия Лавры призывает верующих вознести молитвы за обитель, всех пострадавших и защитников, которые продолжают защищать Украину от российской агрессии ".

Что известно об ударе по Лавре

В результате ночной атаки загорелась крыша Успенского собора. Площадь возгорания составила более 800 кв. м. Утром россияне нанесли повторный удар по святыне.

Как сообщил митрополит Епифаний, Киево-Печерскую Лавру временно закрыли для посетителей после российской атаки. "Шахед" попал в Стефановский придел Успенского собора. Также повреждена Башня Иоанна Кушника XVII-XVIII веков.

Последствия удара по Лавре. Фото: Ян Доброносов

Как отметил гендиректор национального заповедника Максим Остапенко в эфире телемарафона, более пяти объектов на территории Киево-Печерской Лавры получили серьезные разрушения. В этом году святыня отмечает 975 лет. Из собора были эвакуированы религиозные реликвии и музейные экспонаты.

Возник масштабный пожар. Фото: Ян Доброносов

Министр иностранных дел Андрей Сибига подчеркнул, что Украина инициирует все соответствующие процедуры в рамках ЮНЕСКО и все другие международные механизмы, требуя "немедленного и адекватного ответа" на российский удар, повредивший Киево-Печерскую лавру. По его словам, этим ударом глава РФ Владимир Путин "навсегда вписал свое имя в список худших варваров в истории".

Как сообщал "Телеграф", украинский журналист и историк Вахтанг Кипиани считает, что удар России по Киево-Печерской лавре — не случайность. Это месть украинцам за нежелание быть россиянами.