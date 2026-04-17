Шевченко наградил скандального миллионера, которого пожизненно отстраняли от футбола

Президент УАФ возглавляет Конгресс организации в Ужгороде

В пятницу, 17 апреля, в Ужгороде на ХХVІІІ Конгрессе Украинской ассоциации футбола (УАФ) глава организации Андрей Шевченко вручил несколько наград владельцу компании "Агробизнес" и одноименного футбольного клуба Олегу Собуцкому.

Что нужно знать

"Шева" трижды наградил Собуцкого

Олег был отстранен от футбола пожизненно

Функционер сумел уменьшить свою дисквалификацию, обратившись в CAS

Примечательно, что в 2020 году Собуцкого пожизненно отстраняли от футбола из-за скандала с избиением рефери. Об этом сообщила в telegram журналистка Tribuna.com Ирина Козюпа. По ее словам, Олег получил сразу три награды из рук "Шевы".

Собуцкий "прославился" на всю Украину в июле 2020 года после матча Первой лиги "Агробизнес" — "Минай" (2:0). Непосредственно на стадионе в судейской комнате избили главного арбитра матча Юрия Иванова.

Рефери снял побои и написал заявление в полицию на Собуцкого. Бизнесмен заявлял, что наоборот спасал арбитра, сдерживая активных болельщиков.

Контрольно-дисциплинарный комитет (КДК) УАФ пожизненно запретил Собуцкому заниматься любой футбольной деятельностью. Кроме того, "Агробизнес" получил штраф в размере 500 тысяч гривен и запрет играть на своем стадионе. В 2022 году Спортивный арбитражный суд (CAS) частично удовлетворил апелляцию Собуцкого и существенно снизил его дисквалификацию до пяти лет. В августе 2025 года Собуцкий возглавил Ассоциацию ветеранов футбола Украины.

Ранее известный украинский футбольный комментатор и блогер Виктор Вацко раскритиковал Шевченко. УАФ и ее глава пока никак не отреагировали на скандал с "договорняками".