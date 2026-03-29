Он играл в "Динамо", когда она пошла в первый класс: как сейчас выглядит жена Реброва (фото)
Анна занимается воспитанием сыновей
Анна Реброва, вторая жена главного тренера сборной Украины и вице-президента Украинской ассоциации футбола (УАФ) Сергея Реброва, живет с семьей в Испании. К слову, именно в этой стране национальная команда принимала Швецию (1:3) в ключевом матче отбора на ЧМ-2026.
- Сергей на 15 лет старше за свою жену
- Реброва подарила мужу троих сыновей
- Анна занимается йогой и своим блогом
Сейчас Анна воспитывает троих детей, а ее блог на YouTube, поставлен на паузу. Об этом сообщает "Телеграф".
К слову, младший сын Реброва появился на свет в ноябре 2025 года, пара публично не называла имя ребенка. Анна феноменально выглядит после третьей беременности. 37-летняя девушка активно занимается спортом и увлекается йогой. Примечательно, что Анна пошла в школу в середине 90-х годов, когда ее будущий муж уже играл за "Динамо" Киев.
Как сейчас выглядит Анна Реброва
Анна — вторая жена Реброва. Пара поженилась в 2016 году. В том же году она родила сына Александра, а через два года — сына Никиту.
У Реброва также есть сын Дмитрий от первого брака. Он проживает в Великобритании.
Напомним, Ребров находится на грани увольнения из сборной Украины. Сине-желтые провалили отборочный цикл и не попали на чемпионат мира по футболу-2026.