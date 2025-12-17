Из-за места на ЧМ-2026 разгорелся скандал между двумя странами

Нигерия пытается попасть на Мундиаль любой ценой

Федерация футбола Нигерии оспаривает вылет своей национальной команды из отбора на чемпионат мира по футболу-2026. Нигерийцы в финале квалификации по пенальти проиграли ДР Конго.

Что нужно знать

Нигерия хочет занять место ДР Конго в решающем раунде плей-офф отбора ЧМ-2026

В Нигерии считают, что ДР Конго нарушила регламент из-за якобы двойного гражданства футболистов

ФИФА рассмотрит спор к марту 2026 года

ЧМ-2026 пройдет в США, Мексике и Канаде в июне/июле 2026 года

Об этом сообщает ESPN. По информации источника, Нигерия обвиняет ДР Конго в нарушении регламента. Нигерийцы утверждают, что до 9 игроков сборной ДР Конго не имели права играть за свою сборную из-за двойного гражданства.

Сообщается, что от 6 до 9 футболистов ДР Конго получили гражданство этой страны, однако не прошли процедуру отказа от европейских паспортов. Нигерийцы считают, что данные игроки не имели права выступать за ДР Конго, ведь в этой стране запрещено двойное гражданство. В то же время по правилам Международной федерации футбола (ФИФА), для игры за определенную страну достаточно иметь паспорт этой страны.

Согласно правилам ДР Конго, двойное гражданство недопустимо. Многие из них имеют европейские паспорта, некоторые — французские, некоторые — нидерландские. Правила предельно ясны. Сейчас мы ничего не можем сказать, но мы направили свой протест в ФИФА. Генеральный секретарь Нигерийской футбольной федерации Мохаммед Сануси

ФИФА получила жалобу Нигерии. Данный вопрос рассмотрят до стыковых матчей отбора на ЧМ-2026 (март 2026 года).

Отметим, ДР Конго в раунде плей-офф африканской квалификации прошла команды Камеруна и Нигерии и вышла в межконтинентальные стыки. Там на ДР Конго ожидают игра против победителя противостояния Новой Каледонии и Ямайки. Победитель этого матча выйдет на Мундиаль.

Нигерия - ДР Конго - 1:1 (3:4)

Напомним, сборная Украины еще не квалифицировалась на ЧМ-2026. Для выхода на Мундиаль Сине-желтым необходимо выиграть два матча на пути B европейского плей-офф. В первой игре украинцы сыграют со Швецией. В случае успеха Сине-желтые за путевку на Мундиаль проведут дуэль против победителя матча Польша — Албания. В первой и второй встрече наша команда будет "хозяйкой" поля.