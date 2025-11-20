"Бессовестный": легенда биатлона решил спасать россиян

Известный биатлонист помогает российским спортсменам

Украинская биатлонистка Александра Меркушина раскритиковала легенду биатлона, шестикратного олимпийского чемпиона Мартена Фуркада. Александра назвала француза "бессовестным".

Что нужно знать:

Фуркад хочет помочь российским биатлонистам выступить на Олимпиаде

На данный момент IBU решила не пускать представителей РФ на Игры в любом статусе

Меркушина раскритиковала Фуркада за такую позицию

Соответствующий комментарий Меркушина разместила в сторис на своей странице в Instagram. Украинка не понимает, почему француз занял такую позиции на фоне новостей об ударе РФ по Тернополю, где оккупанты убили больше 20 людей.

Мартен, ты бессовестный. Александра Меркушина

Накануне президент Союза биатлонистов России Виктор Майгуров сообщил о намерениях Фуркада способствовать диалогу россиян с Международным олимпийским комитетом (МОК) и Международным союзом биатлонистов (IBU).

Мартен предложил стать проводником между комиссией спортсменов, IBU и Союзом биатлонистов России в лице представителя МОК. Виктор Майгуров

Отметим, президент МОК Кирсти Ковентри ранее заявила, что спортсмены из РФ и Беларуси смогут выступить на зимних Олимпийских играх в Милане и Кортина-д’Ампеццо (Италия). Условия допуска такие же, какие были на Играх-2024 в Париже. Однако этого не произойдет в биатлоне.