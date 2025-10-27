Моуринью обалдел от сборной Украины: детали скандала (видео)

"Особенный" немедленно вызвал игрока из сборной Украины

Главный тренер "Бенфики" Жозе Моринью был шокирован подходом сотрудников Украинской ассоциации футбола (УАФ) в национальной команде после травмы полузащитника Георгия Судакова в игре против Исландии. К слову, Судаков в августе 2025 года присоединился к "Бенфике".

Что нужно знать

Судаков травмировался 10 октября в матче против Исландии

Бурбас сообщил, что в сборной Украины планировали провести медосмотр футболиста 12 октября

Из-за этого в ситуацию вмешался Моринью

Об этом рассказал журналист и блогер Игорь Бурбас на своем YouTube-канале. По его словам, Моринью неприятно удивился ситуацией, возникшей с игроком.

Бурбас заявил, что Моринью в день игры узнал от Судакова, что его обследование организуют только "послезавтра". В итоге "Особенный" пожаловался в УАФ и добился того, что Георгия отправили на обследование в Лиссабон (Португалия), где базируется "Бенфика". По словам Бурбаса, в УАФ объяснили данную ситуацию тем, что матч Исландия — Украина проходил в пятницу вечером, из-за чего все медучреждения в Рейкьявике не работали.

А если бы человек там ногу сломал, голову сломал, ему ждать до послезавтра? Ну как? Ну человеку умирать что ли? Ну, как это может быть? Национальная сборная и столь несерьезное отношение. Игорь Бурбас

По информации португальских СМИ, у Судакова диагностировали травму левого плеча с легким акромиоклавикулярным растяжением. Георгий после международной паузы успел восстановиться и сыграл 90 минут против "Шавиша" 17 октября. Эта кубковая игра завершилась со счетом 2:0 в пользу "Бенфики".

Напомним, сборная Украины в 2025 году начала с неудачи в Лиге наций, где в 2-матчевом противостоянии уступила Бельгии за право выступать в Дивизионе А. Из-за провала в дивизионе B Лиги наций Сине-желтые потеряли возможность выхода на ЧМ-2026 через этот турнир.

В первой игре отбора на ЧМ-2026 футбольная Дружина проиграла Франции (0:2), после чего сыграла вничью с Азербайджаном (1:1). В 3-м туре украинцы обыграли на выезде Исландию (3:5), а в четвертом — Азербайджан (2:1). Из квартета напрямую на ЧМ квалифицируется только победитель группы. Второе место даст возможность поучаствовать в плей-офф отбора.