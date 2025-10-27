Моурінью отетерів від збірної України: деталі скандалу (відео)

"Особливий" негайно викликав гравця зі збірної України

Головний тренер "Бенфіки" Жозе Морінью був шокований підходом співробітників Української асоціації футболу (УАФ) у національній команді після травми півзахисника Георгія Судакова у грі проти Ісландії. До слова, Судаков у серпні 2025 року приєднався до "Бенфіки".

Що потрібно знати

Судаков травмувався 10 жовтня у матчі проти Ісландії

Бурбас повідомив, що у збірній України планували провести медогляд футболіста 12 жовтня

Через це в ситуацію втрутився Морінью

Про це розповів журналіст та блогер Ігор Бурбас на своєму YouTube-каналі. За його словами, Морінью неприємно здивувався ситуацією, яка виникла з гравцем.

Бурбас заявив, що Морінью в день гри дізнався від Судакова, що його обстеження організують лише "післязавтра". У результаті "Особливий" поскаржився в УАФ і домігся того, що Георгія відправили на обстеження до Лісабона (Португалія), де базується "Бенфіка". За словами Бурбаса, в УАФ пояснили цю ситуацію тим, що матч Ісландія — Україна проходив у п’ятницю ввечері, через що всі медзаклади в Рейк’явіку не працювали.

А якби людина там ногу зламала, голову зламала, їй чекати до післязавтра? Ну як? Ну людині вмирати чи що? Ну як це може бути? Національна збірна і таке несерйозне ставлення. Ігор Бурбас

За інформацією португальських ЗМІ, у Судакова діагностували травму лівого плеча з легким акроміоклавікулярним розтягненням. Георгій після міжнародної паузи встиг відновитися та зіграв 90 хвилин проти "Шавіша" 17 жовтня. Ця кубкова гра завершилася з рахунком 2:0 на користь "Бенфіки".

Нагадаємо, збірна України у 2025 році розпочала з невдачі у Лізі націй, де у 2-матчевому протистоянні поступилася Бельгії за право виступати у Дивізіоні А. Через провал у дивізіоні B Ліги націй Синьо-жовті втратили можливість виходу на ЧС-2026 через цей турнір.

У першій грі відбору на ЧС-2026 футбольна Дружина програла Франції (0:2), після чого зіграла внічию з Азербайджаном (1:1). У 3-му турі українці обіграли на виїзді Ісландію (3:5), а в четвертому — Азербайджан (2:1). З квартету напряму на ЧС кваліфікується лише переможець групи. Друге місце дасть можливість взяти участь у плей-оф відбору.