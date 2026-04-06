Среди дня возле людей: в Виннице появилась ночная лесная птица

Птицы могут появляться в городах дважды в год

В Виннице заметили необычную лесную птицу — вальдшнепа или же слукву лесную. Несмотря на то, что это ночная птица, ее заметили днем и в оживленном месте.

Как рассказала пользовательница "Тредс" gg.vigi, они делали фото возле остановки и увидели приземлившуюся возле них птицу. Девушка подумала, что с ней что-то случилось, она ведь не убегала. "Я сразу забрала ее из проходной части мы ее осмотрели и отнесли к деревьям и кустарникам, она там походила и потом скрылась от нас", — рассказала она.

Вальдшнеп в Виннице/ Источник: gg.vigi

Обычно вальдшнепа днем, особенно в городах не увидишь. Однако в сезонные миграции весной в марте-апреле и осенью в октябре-ноябре они могут появляться в городах. Как говорят в Wild Bird Fund, причиной может быть световое загрязнение или столкновение с окнами. Птица не видит прозрачного стекла или отражения неба, врезается в здание и падает ошеломленным или травмированным. Они также могут отдыхать в городских парках.

Вальдшнеп или слуква природной среде/ Источник: pernatidruzi.org.ua

Что делать, если вы нашли вальдшнепа в городе:

Если птица просто сидит. Не трогайте его. Скорее всего, он просто отдыхает и улетит дальше с наступлением сумерек. Если он находится на опасном участке (дорога, тротуар). Осторожно перенесите его в ближайшие густые кусты или траву, где его не заметят хищники или прохожие. Если птица травмирована (крыло висит, кровь, не взлетает). Требуется помощь специалистов-реабилитологов диких птиц.

Вальдшнеп в городе: что делать, если нашли дикую птицу/ Инфографика сделана с помощью ИИ

Что известно о вальдшнепах

Птичка с рыжевато-бурым оперением с черными и серыми пятнами известна своим талантом маскировки. Птица также примечательна своим забавным способом передвижения — она раскачивается во время ходьбы, что, по одной из версий, помогает почувствовать вибрации червей, которые являются основой рациона, под землей.

На территории Украины вальдшнеп гнездится на Полесье, в Лесостепи, в некоторых районах степи и в горном Крыму. Во время миграций может путешествовать везде.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что в самом известном аистином гнезде Украины поселилась новая пара аистов. Однако старая хозяйка прилетела и вернула себе "недвижимость" и завела молодого любимого.