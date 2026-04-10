В Украине после Пасхи резко изменится погода: где и чего ждать (карта)

В некоторые области циклон принесёт осадки

Спустя несколько дней после Пасхи в Украине наступит долгожданное потепление после холодного начала апреля. Температура воздуха может подниматься до 18 градусов тепла.

Об этом "Телеграфу" рассказал синоптик Игорь Кибальчич в эксклюзивном комментарии: "Мокрый снег, заморозки и не только: какие сюрпризы погода принесет в ближайшие 10 дней".

По его словам, 14-15 апреля в южных, западных и центральных областях страны будет сухая и умеренно тёплая погода, но с прохладными ночами. Ожидается ощутимое повышение температуры до +2…+8 °С в ночное время и до +12…+18 °С днём.

Но при этом, очередной циклон с юго-востока принесёт осадки и прохладную погоду в северные и восточные области Украины. Там в эти дни будет на 4 – 6 °С прохладнее.

Согласно прогнозам на сайте Ventusky, температура воздуха может поднимать до +18 а западных областях, до +14 в Киеве и до +15 на юге.

Прогноз погоды на 14 апреля. Скриншлот: Ventusky

Прогноз погоды на 14 апреля. Скриншлот: Ventusky

Прогноз погоды на 14 апреля. Скриншлот: Ventusky

15 апреля в центральной части страны будет до +15, а тем временем на юге — д о +17.

Прогноз погоды на 15 апреля. Скриншлот: Ventusky

Прогноз погоды на 15 апреля. Скриншлот: Ventusky

"Укргидрометцентр" указывает, что 14 и 15 апреля ожидается температура воздуха до +15.. +17 градусов в зависимости от области. Но в северной и восточной частях страны может быть всего до +11.

Прогноз на 14 апреля. Скриншот: "Укргидрометцентр"

Прогноз на 15 апреля. Скриншот: "Укргидрометцентр"

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что синоптик Виталий Постригань рассказал, какой будет погода на Пасху и на следующей неделе.