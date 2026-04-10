Мокрый снег, заморозки и не только: какие сюрпризы погода принесет в ближайшие 10 дней

Температура воздуха может опускаться до -3 гадусов

В апреле в Украину нагрянуло похолодание и в ближайшие дни не стоит ждать серьезного потепления. Напротив, холодная погода еще задержится, периодически будут осадки в виде дождей, мокрого снега, а небо окажется пасмурным с короткими прояснениями.

Об этом в эксклюзивном комментарии "Телеграфу" рассказал синоптик Игорь Кибальчич. По его словам, сейчас по стране фиксируется температура ниже нормы, кроме крайнего юга, а также в Закарпатья, где преобладает более тёплая и устойчивая погода.

Кроме того, ночью и утром на Правобережье страны есть заморозки от 0 до -3 градусов как на поверхности почвы, так и в воздухе. Это негативно отражается на состоянии многих растений, у которых уже начался период цветения.

Какой будет погода в ближайшие дни

Существенных изменений погодных условий в ближайшие дни не предвидится. Периодически ожидаются дожди. Атмосферное давление начнёт постепенно расти, хотя всё ещё будет оставаться на достаточно низком уровне.

11 апреля в северных регионах ожидается дождь, который местами будет сопровождаться небольшим мокрым снегом. Только на крайнем западе в период с 11 по 14 апреля осадков не предвидится. Однако здесь в ночное время за счёт прояснений и слабого ветра ожидаются местами заморозки на поверхности почвы до 0…-2 °С.

11 – 13 апреля ночью в западных, северных и местами центральных областях температура воздуха будет на уровне 0…+5 °С, на поверхности почвы и местами в воздухе заморозки 0…-3 °С. На остальной территории +2…+7 °С. Днём температура воздуха будет колебаться в пределах +6…+13 °С.

Похолодание в Украине. Фото: Freepik

14-15 апреля очередной циклон с юго-востока принесёт осадки и прохладную погоду в северные и восточные области Украины. В остальных регионах будет сухая и умеренно тёплая погода с прохладными ночами. Ожидается ощутимое повышение температуры до +2…+8 °С в ночное время и до +12…+18 °С днём. Только в северных и восточных областях на 4 – 6 °С прохладнее.

С 16 по 18 апреля погодные условия стабилизируются по всей Украине, потому осадков не предвидится. С 17 апреля ночная температура повысится до +4…+9 °С, дневная окажется в диапазоне +15…+22 °С.

В то же время, 19 – 20 апреля очередная серия атмосферных фронтов испортит погоды на большей части территории нашей страны.

Таким образом, в ближайшие десять дней погода будет неустойчивой, с небольшим потеплением после 15 апреля. При этом ожидаются осадки.

На карте для наглядности представлен прогноз в Восточной Европе на период с 13 по 20 апреля 2026 года. Красным цветом представлены территории с более тёплой погодой относительно климатической нормы.

