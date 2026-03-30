Маленькую акулу выловили в Днепре? Возможно ли словить такую хищницу в реке (видео)

Катран долгожитель среди рыб с продолжительностью жизни около 25 лет

В сети показали видео, которое может поставить опытных рыболовов в тупик. На нем зафиксирована рыба похожая на черноморскую акулу — катрана, которая, по словам автора, была выловлена в Днепре.

Несмотря на заявления рыбака, обнародованные в Threads, этот вид акул не может выжить в пресноводных водоемах. Об этом "Телеграфу" стало известно из осведомленных в теме источников.

Интересный улов

На кадрах мужчина держит якобы пойманную акулу, которая сопротивляется, в руке. Он утверждает, что поймал это удивительное создание в реке Днепр.

"Смотрите, что поймал сегодня в Днепре. Что это за рыбка такая?", — подписал видео автор.

Стоит отметить, что по визуальным признакам, таким как огромные глаза, неестественные движения хвостом и плавниками, это видео очень похоже на сгенерированный искусственным интеллектом продукт. Место ловли также вызывает вопрос, поскольку физиологические особенности катрана требуют соленой среды для осморегуляции. Попадание акулы в пресную воду приведет к нарушению обмена веществ и быстрой гибели. В пресной воде их организм не сможет задерживать соль, что приведет к разрушению клеток.

"Днепровский катран". Фото Скриншот

Что известно о катране

Черноморская акула катран или колючая акула, или морская собака (Squalus acanthias ponticus) – единственный представитель акульего вида в Черном и Азовском морях. Снаружи катран похож на опасную голубую или белую акулу, но в десять раз меньше. Обычно он вырастает чуть больше метра. Весит в среднем 12-15 кг.

Эти акулы держатся стаями, преимущественно в глубоких водах, но в прохладную погоду могут подниматься и на поверхность. И если обычные катраны могут жить на глубине до 1,5 км, то черноморские не опускаются глубже 120 метров.

Черноморский катран. Фото иллюстративное

На их плавниках есть острые колючки, а у основания плавников – ядовитые железы. Яд существенно навредить здоровью человека не может, но его действие очень болезненное.

Катраны питаются рыбой и мелкими морскими животными. В Черном море в их рацион входит хамса, тюлька, кефаль, бычки и другие средние и мелкие виды. Катран – это рыбный долгожитель с продолжительностью жизни около 25 лет. Черноморская популяция катрана, отнесенная к категории уязвимых видов. В Грузии катран имеет охранный статус вида, в Украине и Румынии – вида, близкого к уязвимому состоянию.

