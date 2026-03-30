Маленьку акулу зловили в Дніпрі? Чи можливо виловити таку хижачку у річці (відео)

Катран довгожитель серед риб з тривалістю життя близько 25 років

В мережі показали відео, яке може поставити досвідчених рибалок в глухий кут. На ньому зафіксована риба схожа на чорноморську акулу — катрана, яку, за словами автора, було виловлено у Дніпрі.

Попри заяви рибалки, оприлюднені в Threads, цей вид акул не може вижити у прісноводних водоймах. Про це "Телеграфу" стало відомо з обізнаних у темі джерел.

Цікавий улов

На кадрах чоловік нібито тримає впійману акулу, що пручається, в руці. Він стверджує, що зловив це дивне створіння в річці Дніпро.

"Дивіться що зловив сьогодні у Дніпрі. Що це за рибка така?", — підписав відео автор.

Варто зазначити, що за візуальними ознаками, такими як величезні очі, неприродні рухи хвостом та плавниками, це відео дуже схоже на згенерований штучним інтелектом продукт. Місце лову також викликає питання, оскільки фізіологічні особливості катрана потребують солоного середовища для осморегуляції. Потрапляння акули в прісну воду призведе до порушення обміну речовин і швидкої її загибелі. У прісній воді їхній організм не зможе затримувати сіль, що призведе до руйнування клітин.

"Дніпровський катран". Фото Скріншот

Що відомо про катрана

Чорноморська акула катран або колюча акула, або ж морська собака (Squalus acanthias ponticus) – єдиний представник акулячого виду в Чорному та Азовському морях. Ззовні катран схожий на небезпечну блакитну або білу акулу, але вдесятеро менше. Зазвичай він виростає трохи більше метра. Важить в середньому 12-15 кг.

Ці акули тримаються зграями, переважно в глибоких водах, але у прохолодну погоду можуть підійматися й на поверхню. І якщо звичайні катрани можуть жити на глибині до 1,5 км, то чорноморські не опускаються глибше 120 метрів.

Чорноморський катран. Фото ілюстративне

На їх плавниках є гострі колючки, а біля основи плавців – отруйні залози. Отрута суттєво зашкодити здоров'ю людини не може, але її дія дуже болюча.

Катрани харчуються рибою і дрібними морськими тваринами. У Чорному морі до їх раціону входить хамса, тюлька, кефаль, бички та інші середні і дрібні види. Катран – це рибний довгожитель з тривалістю життя близько 25 років. Чорноморська популяція катрана, віднесена до категорії вразливих видів. У Грузії катран має охоронний статус виду, в Україні і Румунії – виду, близького до вразливого стану.

