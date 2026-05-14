Путин поднимает ставки, требует уже не только Донбасс: названа настоящая цель Кремля
В Москве пытаются использовать геополитическую ситуацию в свою пользу
В Кремле снова заговорили о новых территориальных претензиях к Украине. После заявлений о желании получить Донбасс в России все чаще указывают и другие области. Инсайдеры говорят о желании захватить Киев и Одессу. Эксперты считают это элементом давления перед возможными переговорами.
Что нужно знать:
- В Кремле заявили о готовности к переговорам только после вывода ВСУ из регионов, которые считают российскими
- FT сообщает об амбициях Путина по контролю территорий вдоль Днепра
- Эксперты считают, что Путин поднимает ставки, чтобы получить максимум уступок
- Аналитики предупреждают о риске затяжной войны и новых сценариях эскалации
Как пишет FT, амбиции Путина — в господстве вдоль Днепра и захвате Киева и Одессы. Этот тезис подтверждают и последние заявления, озвученные пресс-секретарем Путина Дмитрием Песковым, мол, к переговорам можно перейти, если ВСУ "покинут регионы РФ". Напомним, "своими" регионами Россия называет не только оккупированный в 2014 году Крым, но и Донецкую, Луганскую, Запорожскую и Херсонскую область, внесенные в Конституции РФ как ее "части". FT также отмечает, что "по сравнению с Донбассом, захват Херсона и Запорожья был бы еще сложнее".
Директор Центра международных исследований Владимир Дубовик считает подобные заявления Кремля запугиванием, которые следует рассматривать в контексте теоретически возможных переговоров. Более того, они звучали и раньше, в частности на последних переговорах в Стамбуле от российского идеолога путинского режима Владимира Мединского.
То есть, отдайте нам Донбасс, а если этого не сделаете, то заберем еще больше. Это запугивание Киева, а значит, и его западных партнеров, которые могут захотеть подтолкнуть Украину к соглашению сейчас, а не готовиться к продолжению военных действий.
Этого же мнения придерживается и политолог Игорь Рейтерович. По его оценке, это не только попытка в очередной раз поднять ставки перед переговорами, но и попытка реабилитироваться за "позорный парад" на 9 мая: "Это типичный подход Путина — требовать максимум, чтобы получить приемлемый минимум", — говорит он. "При этом "приемлем" для самого Путина, потому что на всех остальных — плебс, ура-патриотов и Z-военкоров — ему плевать", — уточнил политолог.
Риск затяжной войны и новых сценариев эскалации на фоне меньшей поддержки извне
На геополитический фон заявления российской верхушки и появления инсайдерских данных по амбициям Путина указывает аналитик международной политики независимого центра AdAstra Александр Колесниченко. Он пояснил, что США неоднократно показывали, что война у Украины ложится на плечи Европы, а Москва хочет использовать это в своих интересах. По его мнению, стоит более реалистично оценивать заинтересованность США в России, поскольку есть совпадения во времени, которые, в том числе, укрепляют позиции Кремля, например война в Иране. В то же время США реализует определенную стратегию, которая должна была привлечь капитал в США "из-за цепочки нестабильности: Иран-Россия-КНДР", — объясняет Колесниченко и отмечает — одновременно США ослабляет международные гарантии безопасности.
США смещают фокус на Венесуэлу и энергетику, одновременно намекая Кремлю на готовность к договоренностям без гарантий для Украины. Европа же остается зависимой от американской поддержки безопасности. То, что Россия не может прорвать украинскую оборону на Донбассе, заставляет Кремль либо готовиться к долгой войне на истощение, либо искать новые сценарии эскалации, в частности через Беларусь. На этом фоне заявления о новых территориальных претензиях – это не только давление в переговорах, но и способ оправдать затяжную войну перед россиянами, считает эксперт.
Вывод для украинской стороны состоит в том, что текущие сигналы Кремля не являются индикатором реальной готовности к компромиссу или завершению войны. Напротив, они отражают попытку переформатировать переговорное поле в свою пользу в момент геополитической неопределенности. Соответственно ключевым риском остается не "большое соглашение" между крупными игроками, а постепенное снижение уровня внешней поддержки Украины, что может изменить баланс сил в пользу России без формального завершения войны.
На самом ли деле приближается конец войны
На уже упоминавшемся параде 9 мая Путин внезапно высказался о том, что война в Украине якобы идет к завершению. Журналист Виталий Портников напоминает, что у Украины одна позиция относительно конца войны, а у Путина — другая.
Для нас — "приближение" это прекращение боевых действий. Для Путина "приближение" — это исчезновение Украины. Здесь ничто друг другу не противоречит, не нужно приписывать Путину свои представления.
Ранее "Телеграф" рассказывал, что после условного перемирия на 9 мая россияне накопили ракеты и дроны и массированно атаковали Украину днем 13 мая и ночью против 14 мая. Взрывы продолжили раздаваться и на следующий день есть жертвы.