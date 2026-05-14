Путин поднимает ставки, требует уже не только Донбасс: названа настоящая цель Кремля

В Москве пытаются использовать геополитическую ситуацию в свою пользу

В Кремле снова заговорили о новых территориальных претензиях к Украине. После заявлений о желании получить Донбасс в России все чаще указывают и другие области. Инсайдеры говорят о желании захватить Киев и Одессу. Эксперты считают это элементом давления перед возможными переговорами.

Что нужно знать:

В Кремле заявили о готовности к переговорам только после вывода ВСУ из регионов, которые считают российскими

FT сообщает об амбициях Путина по контролю территорий вдоль Днепра

Эксперты считают, что Путин поднимает ставки, чтобы получить максимум уступок

Аналитики предупреждают о риске затяжной войны и новых сценариях эскалации

Как пишет FT, амбиции Путина — в господстве вдоль Днепра и захвате Киева и Одессы. Этот тезис подтверждают и последние заявления, озвученные пресс-секретарем Путина Дмитрием Песковым, мол, к переговорам можно перейти, если ВСУ "покинут регионы РФ". Напомним, "своими" регионами Россия называет не только оккупированный в 2014 году Крым, но и Донецкую, Луганскую, Запорожскую и Херсонскую область, внесенные в Конституции РФ как ее "части". FT также отмечает, что "по сравнению с Донбассом, захват Херсона и Запорожья был бы еще сложнее".

Директор Центра международных исследований Владимир Дубовик считает подобные заявления Кремля запугиванием, которые следует рассматривать в контексте теоретически возможных переговоров. Более того, они звучали и раньше, в частности на последних переговорах в Стамбуле от российского идеолога путинского режима Владимира Мединского.

То есть, отдайте нам Донбасс, а если этого не сделаете, то заберем еще больше. Это запугивание Киева, а значит, и его западных партнеров, которые могут захотеть подтолкнуть Украину к соглашению сейчас, а не готовиться к продолжению военных действий. Владимир Дубовик, директор Центра международных исследований

Этого же мнения придерживается и политолог Игорь Рейтерович. По его оценке, это не только попытка в очередной раз поднять ставки перед переговорами, но и попытка реабилитироваться за "позорный парад" на 9 мая: "Это типичный подход Путина — требовать максимум, чтобы получить приемлемый минимум", — говорит он. "При этом "приемлем" для самого Путина, потому что на всех остальных — плебс, ура-патриотов и Z-военкоров — ему плевать", — уточнил политолог.

Риск затяжной войны и новых сценариев эскалации на фоне меньшей поддержки извне

На геополитический фон заявления российской верхушки и появления инсайдерских данных по амбициям Путина указывает аналитик международной политики независимого центра AdAstra Александр Колесниченко. Он пояснил, что США неоднократно показывали, что война у Украины ложится на плечи Европы, а Москва хочет использовать это в своих интересах. По его мнению, стоит более реалистично оценивать заинтересованность США в России, поскольку есть совпадения во времени, которые, в том числе, укрепляют позиции Кремля, например война в Иране. В то же время США реализует определенную стратегию, которая должна была привлечь капитал в США "из-за цепочки нестабильности: Иран-Россия-КНДР", — объясняет Колесниченко и отмечает — одновременно США ослабляет международные гарантии безопасности.

США смещают фокус на Венесуэлу и энергетику, одновременно намекая Кремлю на готовность к договоренностям без гарантий для Украины. Европа же остается зависимой от американской поддержки безопасности. То, что Россия не может прорвать украинскую оборону на Донбассе, заставляет Кремль либо готовиться к долгой войне на истощение, либо искать новые сценарии эскалации, в частности через Беларусь. На этом фоне заявления о новых территориальных претензиях – это не только давление в переговорах, но и способ оправдать затяжную войну перед россиянами, считает эксперт.

Вывод для украинской стороны состоит в том, что текущие сигналы Кремля не являются индикатором реальной готовности к компромиссу или завершению войны. Напротив, они отражают попытку переформатировать переговорное поле в свою пользу в момент геополитической неопределенности. Соответственно ключевым риском остается не "большое соглашение" между крупными игроками, а постепенное снижение уровня внешней поддержки Украины, что может изменить баланс сил в пользу России без формального завершения войны. Александр Колесниченко, аналитик международной политики независимого центра AdAstra

На самом ли деле приближается конец войны

На уже упоминавшемся параде 9 мая Путин внезапно высказался о том, что война в Украине якобы идет к завершению. Журналист Виталий Портников напоминает, что у Украины одна позиция относительно конца войны, а у Путина — другая.

Для нас — "приближение" это прекращение боевых действий. Для Путина "приближение" — это исчезновение Украины. Здесь ничто друг другу не противоречит, не нужно приписывать Путину свои представления. Виталий Портников, журналист

Ранее "Телеграф" рассказывал, что после условного перемирия на 9 мая россияне накопили ракеты и дроны и массированно атаковали Украину днем 13 мая и ночью против 14 мая. Взрывы продолжили раздаваться и на следующий день есть жертвы.