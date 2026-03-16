Новинка к Пасхе: конфеты от Roshen активно обсуждают в соцсетях (фото)

Есть варианты как с белым шоколадом, так и с добавлением молочного

В соцсетях пользователи активно обсуждают новинку — пасхальные конфеты от Roshen "Bunny Gifts". Они чем-то похожи на другие сладости этого же бренда — "Ko-ko Choco" и "Rokoko".

Одна из пользовательниц Тhreads подробно рассказала, как выглядят сладости внутри и какие есть вкусы. Она пояснила, что существует четыре варианта: сливочная карамель, какао и вишня, сливочная клубника и какао-карамель.

Каждое "яйцо" имеет белоснежную оболочку из белого шоколада, а в вариантах со вкусом вишни и карамели добавляется ещё и молочный шоколад. Большинство конфет, кроме сливочной клубники, имеют внутри коричневую начинку, что создаёт контраст и подчеркивает вкус.

Цена сладостей в обычных магазинах — 39,65 гривны за 100 граммов. Соответственно, полкилограмма будет стоить 198,25 гривны, а килограмм — 396,5 гривны.

Судя по лайкам, многим эти конфеты пришлись по душе. Но есть пользователи, которые вспомнили конфеты "Ko-ko Choco" и "Rokoko" и подчеркнули, что они тоже были вкусными.

Украинцы вспомнили о конфетах "Ko-ko Choco" и "Rokoko" от Roshen.

