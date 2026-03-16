Новинка до Великодня: цукерки від Roshen активно обговорюють у соцмережах (фото)

Є варіанти як з білим шоколадом, так і з додаванням молочного

У соцмережах користувачі активно обговорюють новинку — великодні цукерки від Roshen "Bunny Gifts". Вони в чомусь схожі на інші солодощі цього ж бренду — "Ko-ko Choco" та "Rokoko".

Одна з користувачок Тhreads детально розповіла, як виглядають солодощі всередині та які є смаки. Вона пояснила, що існує чотири варіанти: вершкова карамель, какао та вишня, вершкова полуниця та какао-карамель.

Кожне "яйце" має білосніжну оболонку з білого шоколаду, а у варіантах зі смаком вишні та карамелі додається ще й молочний шоколад. Більшість цукерок, окрім вершкової полуниці, мають всередині коричневу начинку, що додає контрасту і підкреслює смак.

Ціна солодощів у фізичних магазинах – 39,65 гривні за 100 грамів. Відповідно, пів кілограма коштуватиме 198,25 гривні, а кіло – 396,5 гривень.

Судячи з вподобайок, багатьом ці цукерки припали до душі. Але є ті користувачі, хто згадав цукерки "Ko-ko Choco" та "Rokoko" і підкреслили, що вони також були смачними.

Українці згадали про цукерки "Ko-ko Choco" та "Rokoko" від Roshen.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що в "АТБ" обвалились ціни на 10 популярних товарів.