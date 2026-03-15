Идеальный график посадки в марте: когда и какие культуры высаживать

Этого следует придерживаться, чтобы был хороший урожай

В марте начинается активный сезон посева холодостойких и теплолюбивых растений. Соблюдение правильной последовательности и контроль температуры почвы позволяют получить ранний урожай и не повредить семена заморозками.

О поэтапном графике посадки на март написали в "szeretlekmagyarorszag". В первую очередь важно учитывать температуру почвы и риск заморозков: холодостойкие растения, как горох или шпинат, прорастают уже при 2-5 °C, а теплолюбивые — помидоры или перец — требуют более 15 °C.

Март следует разделить на три этапа

Первая декада — время для холодостойких овощей и зелени: гороха, редьки, салата, лука скороды, кориандра и кресс-салата. В цветнике можно было посеять холодостойкие однолетние растения, а на подоконнике — рассаду помидоров, перцев и баклажанов.

Вторая декада — с 11 по 20 число — подходит для повторных посевов редиса, шпината, салата и трав, а также раннего картофеля в мягком климате. Цветы и травы расширяют ассортимент, а теплолюбивые растения пока растут только в помещении.

Последняя декада, с 21 по 31 марта, — идеальное время для корнеплодов: моркови, пастернака и картофеля. Также это последняя возможность сажать холодостойкие однолетники в цветнике и делить многолетние растения для омоложения.

Лунный посевной календарь на март 2026 года

Открытая почва:

Лучшее время для посева и посадки ранних овощей: морковь, редис, петрушка, укроп, салат, лук-севок, чеснок, ранний картофель — с 27 марта. Бобовые в почву лучше высаживать 1-3, 19-20 марта.

Теплицы:

Посев семян или высадка рассады тепличных культур (томаты, перец, огурцы, баклажаны, шпинат) — преимущественно в начале месяца (1-3 марта) и в середине/конце (7-8, 19-21 марта).

Подоконник/рассада:

Для поздней капусты, кабачков, тыквы, астр и бархатцев лучшее время для посева на рассаду – 1-3, 7-8, а некоторые культуры еще и 15-16 марта.

Месячный посевной календарь на март 2026 года. Фото: Телеграф

Напомним, ранее "Телеграф" писал о трех сортах помидоров, которые не поздно посеять на рассаду до 20 марта.