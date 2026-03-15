Земля второй день подряд находится под воздействием солнечного ветра: будут ли магнитные бури в начале недели

Геомагнитное поле пока нестабильно

В воскресенье, 15 марта, на Земле ожидается повышение геомагнитной активности из-за воздействия солнечного ветра. Специалисты предупреждают, что наша планета оказалась в зоне быстрого потока частиц от солнца, который может вызвать "красные" магнитные бури.

По информации портала "SpaceWeather", наша планета уже второй день подряд находится внутри быстрого потока поступающих из корональной дыры частиц в атмосфере солнца. Скорость солнечного ветра превышает 600 км/с, что может повлечь за собой незначительные геомагнитные возмущения.

Корональная дыра в атмосфере солнца. Фото: SpaceWeather

Специалисты отмечают, что в результате давления потока на магнитное поле Земли в течение 15 марта возможны слабые магнитные бури уровня G1. Такие бури считаются незначительными, но иногда могут влиять на работу спутников, радиосвязи и вызывать полярные сияния на высоких широтах.

График геомагнитных колебаний

В то же время данные сервиса "Meteoagent" свидетельствуют о повышенном уровне геомагнитной активности. По их оценкам, индекс-K 15 марта может достигать примерно 4,7, что соответствует повышенной активности магнитосферы. В то же время, 16 и 17 марта ожидается геомагнитная "тишина".

График магнитных бурь 15-17 марта. Фото: скриншот с Meteoagent

