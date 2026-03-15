Земля другий день поспіль під впливом сонячного вітру: чи будуть магнітні бурі на початку тижня

Геомагнітне поле поки нестабільне

У неділю, 15 березня, на Землі очікується підвищення геомагнітної активності через вплив сонячного вітру. Фахівці попереджають, що наша планета опинилася в зоні швидкого потоку частинок від сонця, який може спричинити "червоні" магнітні бурі.

За інформацією порталу "SpaceWeather", наша планета вже другий день поспіль перебуває всередині швидкого потоку частинок, що надходять із корональної діри в атмосфері сонця. Швидкість сонячного вітру перевищує 600 км/с, що може спричинити незначні геомагнітні збурення.

Корональна діра в атмосфері сонця. Фото: SpaceWeather

Фахівці зазначають, що внаслідок тиску потоку на магнітне поле Землі протягом 15 березня можливі слабкі магнітні бурі рівня G1. Такі бурі вважаються незначними, однак інколи можуть впливати на роботу супутників, радіозв’язок та викликати полярні сяйва на високих широтах.

Графік геомагнітних коливань

Водночас дані сервісу "Meteoagent" свідчать про підвищений рівень геомагнітної активності. За їхніми оцінками, індекс-K 15 березня може сягати приблизно 4,7, що відповідає підвищеній активності магнітосфери. Водночас 16 та 17 березня очікується геомагнітна "тиша".

Графік магнітних бур на 15-17 березня. Фото: скріншот з Meteoagent

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, коли у Київ прийде похолодання. Температура може впасти до +2 вдень.