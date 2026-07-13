Как выглядят тесть и теща Александра Усика: Екатерина показала милое фото родителей

Родители жены боксера живут за границей

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Жена абсолютного чемпиона мира по боксу Александра Усика Екатерина порадовала подписчиков редким семейным кадром. Она показала своих родителей, которые редко появляются в ее соцсетях.

На своей странице в Instagram Екатерина опубликовала теплое фото, на котором ее мама и папа нежно обнимаются. Отец улыбается в объектив, крепко прижимая жену к себе. Публикацию Усик дополнила только большим красным сердцем.

Родители Екатерины Усик. Фото: instagram.com/usyk_kate1505

Известно, что Екатерина родилась и выросла в Красноярске, куда ее родители в свое время переехали из Украины. Со временем семья вернулась на родину и поселилась в Крыму, где будущая жена боксера познакомилась с Александром Усиком еще во время учебы в школе.

Отец Екатерины в прошлом был водителем такси, а мама работала учительницей. После оккупации Крыма Россией родители Екатерины не остались жить на полуострове. Семья переехала в Киевскую область.

Сейчас они живут в Испании вместе с внуками — детьми Екатерины и Александра Кириллом и Михаилом. Старшая дочь Елизавета и младшая Мария остаются в Киеве с родителями.

Ранее "Телеграф" собирал для вас подборку самых горячих фото Екатерины Усик. Она – главная поддержка боксера.