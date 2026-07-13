"Наш супергерой": футболист Бражко умилил фото с сыном жены Квитковой

Маленький Лев празднует день рождения

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Футболист киевского "Динамо" Владимир Бражко в очередной раз показал, что между ним и сыном жены Даши Квитковой сложились теплые отношения. В день рождения маленького Льва спортсмен посвятил ему нежное поздравление.

Сыну блогерши и телеведущего Никиты Добрынина 13 июля исполнилось пять лет. По этому случаю именинника поздравил Владимир Бражко, недавно женившийся на Квитковой.

В своих Instagram-сторисах футболист опубликовал черно-белый кадр, на котором они вместе с Дашей целуют улыбающегося Льва в щеки. На фото мальчик буквально сияет от счастья, а сам Бражко тепло обратился к нему: "Любим тебя, наш супергерой".

Даша Квиткова, ее сын Лев и Владимир Бражко. Фото: instagram.com/vova.brazhko

Сама Даша Квиткова к пятилетию сына она поделилась серией семейных фотографий и написала эмоциональное обращение, в котором призналась, что материнство стало самым важным событием в ее жизни.

Блогерша пожелала Льву жить искренне, не бояться ошибок, мечтать, рисковать, громко смеяться и влюбляться в жизнь. Она также заверила сына, что родные всегда будут рядом и будут поддерживать его при любых обстоятельствах.

"Спасибо, что именно ты называешь меня мамой. Это самое красивое слово, которое я когда-либо слышала. Люблю тебя так, как не умеет ни одно слово. Всегда", — написала Квиткова

Ранее "Телеграф" рассказывал, что Даша Квиткова сыграла свадьбу с Владимиром Бражко. Пара поделилась милыми фото.