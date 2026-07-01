Новый массированный удар России по Украине будет не таким, как раньше: названа интересная деталь

Украинцев призывают не игнорировать воздушные тревоги

Массированный ракетный обстрел Украины, о котором предупреждают мониторинги, действительно возможен 1 июля или в ближайшие дни. Об этом свидетельствует длительный период накопления вооружения россиянами, в течение которого они использовали меньше дронов и ракет. При этом одна из последних атак ВСУ по военным объектам оккупантов, вероятно, частично изменит планы врага.

Об этом "Телеграфу" рассказал старший аналитик Украинского центра безопасности и сотрудничества Антон Земляный. При этом вопрос количества средств, которые смогут использовать россияне, до сих пор открыт. Во всяком случае, говорит он, к обстрелу нужно готовиться и следить за сообщениями украинских военных и воздушных сил ВСУ.

"У мониторинговых каналов оно (колличество средств нападения, — ред.) базируется на основе открытых источников о количестве вооруженных самолетов, носителей крылатых ракет и предположений по применению баллистических и квазибалистических ракет — базирующихся на предельном количестве использованных средств в предварительных обстрелах. Поэтому следует отметить, что такие расчеты — приблизительны и оценочны, но не означают, что Россия использует именно такое количество средств нападения", — подчеркнул аналитик.

Он добавил, что украинские удары по центрам космической связи (как поражение ЦКЗ "Дубна" ) могут оказать существенное влияние на разведку, управление и коммуникацию российских ракетных войск. Что, в свою очередь, влияет на "качество" и интенсивность российских обстрелов.

Антон Земляный

Мониторинги предупреждают о массированных обстрелах — что известно

Один из мониторингов пишет, что массированный ракетный удар, о котором предупреждали 30 июня, предположительно, может состояться 1-2 июля. Аналитики назвали возможные средства поражения, которые, вероятно, россияне будут использовать во время массированного удара:

8 бортов Ту-95МС на аэродромах "Оленья" и "Энгельс";

на аэродромах "Оленья" и "Энгельс"; 2-3 Ту-160 с аэродрома "Украинка" (Дальний Восток);

с аэродрома "Украинка" (Дальний Восток); 4 снаряженных носителя ракет "Калибр" (вероятность использования — низкая);

(вероятность использования — низкая); до 10 гиперзвуковых крылатых ракет "Циркон" из Крыма и Курска;

из Крыма и Курска; до 30 баллистических ракет "Искандер-М"/С-400/КН-23.

Также враг может использовать несколько большее, чем обычно, количество ударных и имитационных беспилотников (приблизительное количество 800 единиц). За последние несколько недель россиянам удалось накопить значительное количество дронов, потому что они меньше использовали их для ударов по Украине.

"Также готовы 6 бортов МиГ-31К, которые, вероятно, будут использованы уже после атаки утром, для поражения отдельно определенных целей. Суммарное количество крылатых ракет Х-101, которые могут быть применены, составляет 60 единиц", – говорится в сообщении.

Главной целью может стать Киев и область

По данным мониторинга, среди приоритетных целей – Киев и Киевская область. Однако не исключено, что средства нападения будут распределены для удара по столице и западной части Украины для поражения максимального количества объектов.

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