Минус 21 килограмм после родов: победительница "Холостяка" Инна Белень показала фигуру через два месяца после рождения дочери (фото)

Результатом блогер не удовлетворена

Победительница 13-го сезона романтического реалити "Холостяк" Инна Белень, которая в апреле 2026 года впервые стала мамой, откровенно рассказала об изменениях в своем теле после рождения дочери. Блоге выложила сравнительные фото, на которых показала, как изменилась ее фигура через два месяца после родов.

На коллаже в Insta-stories Инна продемонстрировала два зеркальных селфи. Первое было сделано 27 мая, когда она весила 73 килограмма, а второе – 26 июня. На новом фото вес блогера составляет уже 67 килограммов. Через месяц ей удалось избавиться от шести килограммов.

Также Белень отметила, что после родов уже похудела на 21 килограмм. Вот такой вид Инна Белень выглядела на последних сроках беременности.

Несмотря на заметный результат, сама блогер признается, что пока не довольна своим отражением в зеркале. Она честно рассказала, что ей не нравится собственная внешность, а учитывая то, как она сейчас питается, ожидала уже вернуться к "доберенному" весу.

Инна Белень через два месяца после родов. Фото: instagram.com/innka_belen

Также Инна отметила, что тщательно следит за нормой калорий и постепенно работает над восстановлением формы. 28 июня маленькой Кире, дочери Инны, исполнится два месяца.

Ранее "Телеграф" делился, что Инна Белень рассказала о проблемах со здоровьем новорожденной дочери. Блоггерша переволновалась.