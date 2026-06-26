Мінус 21 кілограм після пологів: переможниця "Холостяка" Інна Бєлєнь показала фігуру через два місяці після народження доньки (фото)

Результатом блогерка не задоволена

Переможниця 13-го сезону романтичного реаліті "Холостяк" Інна Бєлєнь, яка у квітні 2026 року вперше стала мамою, відверто розповіла про зміни у своєму тілі після народження доньки. Блогерка виклала порівняльні фото, на яких показала, як змінилася її фігура за два місяці після пологів.

На колажі в Insta-stories Інна продемонструвала два дзеркальні селфі. Перше було зроблене 27 травня, коли вона важила 73 кілограми, а друге — 26 червня. На новому фото вага блогерки становить уже 67 кілограмів. За місяць їй вдалося позбутися шести кілограмів.

Також Бєлєнь зазначила, що загалом після пологів уже схудла на 21 кілограм. Ось такий вигляд Інна Бєлєнь мала на останніх термінах вагітності.

Попри помітний результат, сама блогерка зізнається, що поки не задоволена своїм відображенням у дзеркалі. Вона чесно розповіла, що їй не подобається власна зовнішність, а з огляду на те, як вона зараз харчується, очікувала вже повернутися до "довагітної" ваги.

Інна Бєлєнь за два місяці після пологів. Фото: instagram.com/innka_belen

Також Інна зазначила, що ретельно стежить за добовою нормою калорій і поступово працює над відновленням форми. 28 червня маленькій Кірі, донечці Інни, виповниться два місяці.

Раніше "Телеграф" ділився, що Інна Бєлєнь розповіла про проблеми зі здоров'ям новонародженої доньки. Блогерка перехвилювалася.