Все пошло кувырком: победительница "Холостяка" рассказала о проблемах со здоровьем новорожденной дочери и собаки

Выходные у блогерши прошли сложно

Победительница "Холостяка 13", блогерша и молодая мама Инна Белень призналась, что через несколько дней ей пришлось пережить сразу несколько неприятных ситуаций, связанных со здоровьем полуторамесячной дочери Киры и домашнего любимца Микки. Эти выходные стали для нее настоящим испытанием.

О непростом периоде Инна рассказала в своих Instagram-stories. Коротко подытоживая события выходных, она написала: "Микки нужна операция. У Киры свищ пупка. Страницу пытаются снести".

Инна Белень. Фото: instagram.com/innka_belen

По словам блогерши, переживание ей принес ее собачка Микки. Сначала хозяева заметили, что любимец начал плохо есть. После осмотра ветеринары выяснили причину — сильное воспаление десен из-за того, что зубы растут в два ряда.

"Нужно удалять пять молочных зубов под наркозом", — поделилась Инна

Инна Белень. Фото: instagram.com/innka_belen

Впрочем, на этом неприятности не кончились. Уже на следующий день на Микки напали две собаки. Белень призналась, что в тот момент серьезно испугалась при жизни своего любимца. "Я уже думала, что Микки конец", — рассказала Инна. Песик выжил, однако после инцидента начал хромать.

Инна Белень. Фото: instagram.com/innka_belen

Не менее тревожной оказалась ситуация и со здоровьем маленькой дочери Инны. По словам блогерши, поначалу казалось, что пупок у Киры заживает без осложнений. Однако впоследствии родители начали замечать странные пятна на детской одежде.

Инна Белень. Фото: instagram.com/innka_belen

После консультации с педиатром выяснилось, что у девочки не закрылся канал в участке пупка, из-за чего образовался свищ. Инна объяснила, что врачи наблюдают за состоянием ребенка и надеются, что проблема решится без хирургического вмешательства.

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