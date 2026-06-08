Все пошло кувырком: победительница "Холостяка" рассказала о проблемах со здоровьем новорожденной дочери и собаки
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
Выходные у блогерши прошли сложно
Победительница "Холостяка 13", блогерша и молодая мама Инна Белень призналась, что через несколько дней ей пришлось пережить сразу несколько неприятных ситуаций, связанных со здоровьем полуторамесячной дочери Киры и домашнего любимца Микки. Эти выходные стали для нее настоящим испытанием.
О непростом периоде Инна рассказала в своих Instagram-stories. Коротко подытоживая события выходных, она написала: "Микки нужна операция. У Киры свищ пупка. Страницу пытаются снести".
По словам блогерши, переживание ей принес ее собачка Микки. Сначала хозяева заметили, что любимец начал плохо есть. После осмотра ветеринары выяснили причину — сильное воспаление десен из-за того, что зубы растут в два ряда.
"Нужно удалять пять молочных зубов под наркозом", — поделилась Инна
Впрочем, на этом неприятности не кончились. Уже на следующий день на Микки напали две собаки. Белень призналась, что в тот момент серьезно испугалась при жизни своего любимца. "Я уже думала, что Микки конец", — рассказала Инна. Песик выжил, однако после инцидента начал хромать.
Не менее тревожной оказалась ситуация и со здоровьем маленькой дочери Инны. По словам блогерши, поначалу казалось, что пупок у Киры заживает без осложнений. Однако впоследствии родители начали замечать странные пятна на детской одежде.
После консультации с педиатром выяснилось, что у девочки не закрылся канал в участке пупка, из-за чего образовался свищ. Инна объяснила, что врачи наблюдают за состоянием ребенка и надеются, что проблема решится без хирургического вмешательства.
Ранее "Телеграф" рассказывал, что новый " Холостяк" Кравцов ответил "какая разница?". Он рассказал о жизни в России.