Настоящая принцесса: новый "Холостяк" Кравцов показал дочь от брака с вице-мисс Украина

Зимой девочке исполнилось 5 лет

Известный украинский баскетболист и новый герой романтического реалити "Холостяк" Вячеслав Кравцов, который недавно рассказал о своей жизни в России, порадовал подписчиков редкими семейными кадрами. Баскетболист опубликовал новое фото своей дочери Мелиссы, которой сейчас 5 лет.

На снимке девочка мило улыбается в камеру. Свежим фото новый "холостяк" поделился на своей странице в Инстаграмм.

Маленькая Мелисса одета в светлое летнее платье с цветочным принтом, а ее образ дополняет обруч с небольшой короной, что делает ее похожей на настоящую принцессу.

Дочь Вячеслава Кравцова. Фото: instagram.com/slava5555

Звездный папа редко показывает дочь в соцсетях. Мелиссу спортсмен воспитывает вместе с бывшей женой, вице-мис Украина-2015 Элиной Руденко. Пара официально развелась, однако оба продолжают участвовать в жизни дочери.

Что известно о новом сезоне "Холостяка"

Героя 15-го сезона "Холостяка" стал известный украинский баскетболист Вячеслав Кравцов, выступавший в течение карьеры за клубы Украины, Испании, Турции, Китая и США, а также был игроком сборной Украины. Он стал первым украинцем, который попал в состав клуба НБА "Детройт Пистонс".

Вячеслав Кравцов. Фото: instagram.com/slava5555

Еще до 2014 года баскетболист играл за московский ЦСКА, а также некоторое время выступал за российский клуб "Автодор" из Саратова. В России Кравцов жил 2,5 месяца. Однако этого времени, по его словам, ему было достаточно, чтобы понять реальную ситуацию и расторгнуть контракт.

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