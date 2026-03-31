Алина Гросу растрогала сеть фото с 86-летней бабушкой

Гросу поблагодарила бабушку за ее любовь

Украинская певица Алина Гросу, которая впервые станет мамой, показала свою 86-летнюю бабушку Марусю по маминой линии и трогательно поздравила ее с Днем рождения. Артистка рассказала, какие у них отношения.

На своей странице в Threads Алина Гросу опубликовала теплое пожелание и серию фотографий, на которых позирует с мамой и бабушкой. Певица поблагодарила ее за счастливое детство.

Украинская артистка Алина Гросу, которая сейчас живет за границей и готовится к материнству, поздравила свою бабушку Марусю с 86-летием и показала, как она выглядит. Певица рассказала, что между ними всегда были теплые отношения и ей бывает грустно от того, что бабушка в силу возраста порой не узнает ее:

Бабушка моя родная, я хочу поздравить тебя с твоими 86. Я просто хочу пожелать тебе сил и здоровья. Сейчас все чаще каждую нашу встречу я знакомлюсь с тобой, напоминаю тебе кто я, порой плачу…но я просто счастлива, что ты с нами,но когда ты меня вспоминаешь и узнаешь, я самый счастливый человек в мире! Алина Гросу

Алина Гросу поблагодарила бабушку за детство, за то, что она постоянно ее баловала и за ее любовь! Певица показала фотографии, на которых позирует с мамой и бабушкой в украинских нарядах.

Эти кадры вызвали восторг у пользователей сети:

"Какие вы красивые, бабушка невероятно красивая";

"Красивые! Здоровья бабушке и долгих лет";

"Долгих лет жизни!";

"Украиночки-красавицы".

