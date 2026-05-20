Путин начал встречу с Си Цзиньпином с лести. Главное о его визите в Китай

Российский лидер прибыл к китайскому коллеге через считанные дни после визита Дональда Трампа

Глава России Владимир Путин прилетел в Китай с двухдневным визитом для встречи с главой этой страны Си Цзиньпином. Самолет российского лидера приземлился в Пекине накануне вечером, а с утра в среду началась их встреча с Си Цзиньпином.

"Телеграф" рассказывает главное о визите Путина в Китай. Лидеры встретились на площади Тяньаньмэнь в Пекине. Ее украсили флагами двух стран, выстроили почетный караул и даже детей. Переговоры Си и Путина проходят в Доме народного собрания в Пекине.

Путин начал переговоры с лести. Он использовал китайскую поговорку, чтобы проиллюстрировать, как соскучился по Си.

"Не виделись день, а будто минуло три осени", — сказал российский лидер, добавив, что очень рад видеть своего китайского коллегу.

Встреча Путина и Си Цзиньпина — чего ожидать

Сначала Путин и Си проведут переговоры в узкому кругу. После этого планируется встреча в расширенном формате с участием делегаций обеих стран. Во время визита в Китай Путин и Си Цзиньпин могут подписать около 40 договоров о сотрудничестве.

Официальная причина визита – 25-я годовщина Договора о добрососедстве. Сообщалось, что на встрече лидеры обсудят международные и региональные вопросы, среди которых предположительно будут и война против Украины, а также ситуация на Ближнем Востоке.

Путин прилетел в Си сразу после визита Трампа

Как известно, 14 мая с визитом в Китае находился президент США Дональд Трамп. Путин прилетел в страну буквально через несколько дней.

В сеть попал неофициальный разговор Трампа и Си Цзиньпина о том, что Путин в конце концов может пожалеть о вторжении в Украину. "Телеграф" собрал мнения экспертов, что это может означать.