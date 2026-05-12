"Хотилось облить ведром холодной воды": Холоденко жестко разнесла Вирастюка за измену жене

Спортсмен признавался в измене второй жене

Украинский психолог Наталья Холоденко в последнее время все чаще оказывается в центре споров из — за своих резких заявлений о знаменитостях. На этот раз в интервью Василию Тимошенко она эмоционально высказалась о личной жизни силача и народного депутата Василия Вирастюка.

В ходе разговора Холоденко вспомнила интервью Вирастюка о разводе и призналась, что после его слов у нее возникло желание "облить его ведром холодной воды". Психологиня возмутилась, как, по ее мнению, спортсмен публично комментировал разрыв с женой.

По словам Натальи, ее особенно задело то, что вторая жена Вирастюка приняла его после трагедии — смерти первой жены Светланы, воспитывала его детей и родила общего ребенка. В то же время, психолог раскритиковала то, как завершились эти отношения.

"Она отдала тебе 10 лет жизни, воспитывала не своего ребенка, приняла тебя со всей этой болью и трагедией. А потом — "я полюбил другую, аравидерчи". Для меня это выглядело очень жестко", — эмоционально отметила Холоденко

Наталья Холоденко. Фото: скриншот с видео

Также психолог вспомнила высказывания Вирастюка о том, что его жена не захотела возвращаться в Украину во время войны, и потому был "вынужден изменить".

Она подчеркнула, что после разрывов не стоит "сжигать все мосты", ведь жизнь может измениться в любой момент. В качестве примера Холоденко привела собственный опыт — несмотря на развод, она сохранила нормальные отношения с первым мужчиной, который помогает ей в сложных юридических вопросах.

Василий Вирастюк со второй женой и тремя сыновьями. Фото: соцсети

Напомним, что Василий Вирастюк был в браке дважды. Первая супруга спортсмена Светлана погибла на курорте в Турции в результате схода снежной лавины в январе 2006 года. Вскоре после трагедии Василий женился во второй раз. Брак с Инной длился более 15 лет, но в начале полномасштабного вторжения, когда женщина вместе с детьми уехала из Украины, Вирастюк начал изменять, о чем сам признался.

Третья жена Василия Вирастюка. Фото: instagram.com/vasylvirastyuk

Сейчас Василий находится в отношениях с Ириной Зинченко, которая и была его любовницей. Женщина родила спортсмену двоих детей – в 2023 году сын Владимир, а уже в 2025-м – сын Ярослав.

