"Хотілося облити відром холодної води": Холоденко жорстко рознесла Вірастюка за зраду дружини

Спортсмен зізнавався у зраді другої дружини

Українська психологиня Наталія Холоденко останнім часом дедалі частіше опиняється в центрі суперечок через свої різкі заяви про знаменитостей. Цього разу в інтерв’ю Василю Тимошенку вона емоційно висловилася про особисте життя силача й народного депутата Василя Вірастюка.

Під час розмови Холоденко згадала інтерв’ю Вірастюка про розлучення та зізналася, що після його слів у неї виникло бажання "облити його відром холодної води". Психологиня обурилася тим, як, на її думку, спортсмен публічно коментував розрив із дружиною.

За словами Наталії, її особливо зачепило те, що друга дружина Вірастюка прийняла його після трагедії — смерті першої дружини Світлани, виховувала його дітей та народила спільну дитину. Водночас психологиня розкритикувала те, як завершилися ці стосунки.

"Вона віддала тобі 10 років життя, виховувала не свою дитину, прийняла тебе з усім цим болем і трагедією. А потім — "я покохав іншу, арівідерчі". Для мене це виглядало дуже жорстко", — емоційно зазначила Холоденко

Наталія Холоденко.

Також психологиня пригадала висловлювання Вірастюка про те, що його дружина не захотіла повертатися до України під час війни, і тому був "змушений зрадити".

Вона наголосила, що після розривів не варто "спалювати всі мости", адже життя може змінитися будь-якої миті. Як приклад Холоденко навела власний досвід — попри розлучення, вона зберегла нормальні стосунки з першим чоловіком, який нині допомагає їй у складних юридичних питаннях.

Василь Вірастюк з другою дружиною та трьома синами.

Нагадаємо, що Василь Вірастюк був у шлюбі двічі. Перша дружина спортсмена Світлана загинула на курорті у Туреччині в результаті сходження сніжної лавини у січні 2006 року. Незабаром після трагедії Василь одружився вдруге.. Шлюб з Інною тривав понад 15 років, але на початку повномасштабного вторгнення, коли жінка разом із дітьми виїхала з України, Вірастюк почав зраджувати, про що сам зізнався.

Третя дружина Василя Вірастюка.

Зараз Василь перебуває у стосунках з Іриною Зінченко, яка й була його коханкою. Жінка народила спортсмену двох дітей — у 2023 році син Володимир, а вже у 2025-му — син Ярослав.

