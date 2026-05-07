LELÉKA показала костюм для Евровидения и опустилась в рейтинге: на каком месте сейчас Украина

Певица вылетела из десятки

Подготовка к Евровидению 2026 в самом разгаре, однако последние новости расстраивают еврофанов, которые следят за представительницей Украины LELÉKA. После того как артистка официально показала свой сценический наряд, котировки на победу Украины поползли вниз.

На днях прошла репетиция LELÉKA на сцене конкурса в Вене, где певица появилась в эффектном образе: белом плетеном корсете и брюках. Главным акцентом наряда, созданного дизайнером Лилией Литковской и командой Маргариты Шекель, стали ниспадающие многослойные детали, которые создавали ощущение легкости и полета, плавно двигаясь в такт каждому движению артистки.

Ключевым элементом образа стал плетеный корсет, созданный из шелка, вискозы, органзы и еще пяти видов ткани. На его изготовление ушло более 20 метров материала.

Украина вылетела из топ-10

Несмотря на воодушевляющий и стильный образ LELÉKA, Украины покинула топ-десятку в рейтинге букмекеров. Согласно свежим данным портала Eurovisionworld, наша страна опустилась в списке фаворитов и на текущий момент занимает 11-ю строчку.

Напомним, что LELÉKA выступает во втором полуфинале Евровидения 14 мая. Ранее "Телеграф" писал, под каким номером выступит представительница Украины.