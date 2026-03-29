"Мурашки по коже": Пивоваров покорил публику исполнением легендарной песни Степана Гиги

Фаны поражены исполнением "Яворины"

На концерте памяти Степана Гиги, который состоялся 28 марта во Дворце Спорта, произошло то, что заставило публику затаить дыхание. Певец Артем Пивоваров исполнил легендарную песню "Яворина" так, что знакомые строки прозвучали совсем по-новому — драматично и глубоко.

Видео с выступления поделился Артем Пивоваров на своей странице в TikTok. Каждый аккорд каждый жест исполнителя превратил известный хит в настоящую эмоциональную историю.

Поклонники сразу начали оставлять восторженные комментарии. Кто-то делится, что у него пошли мурашки после прослушивания, а кто-то просто выражает благодарность Пивоварову за столь искреннее исполнение.

"Степан Гига гордился бы, как Артем спел эту невероятную Его песню";

"Муравьи по коже…";

"Чрезвычайно душевно, от чистого сердца, пробивает до глубины души. Спасибо".

В концерте памяти Степана Гиги приняли участие более 50 артистов и групп, исполнявших любимые хиты маэстро в новых аранжировках — от знаковых песен, таких как "Этот сон", "Золото Карпат" до "Яворины" в современном звучании.

Среди приглашенных артистов были alyona alyona, Злата Огневич, а также Степан Гига-младший и Квитослава Гига – дети легенды. Также выступали TVORCHI, FIINKA, VOLKANOV, Наталья Бучинская, Павел Зибров, Оля Цыбульская, Елена Тополя, группа "Пиккардийская терция" и группа "ТИК".

