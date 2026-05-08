Редкие семейные кадры: Ольга Фреймут показала младших детей и нового члена семьи

Единственный сын телеведущей отмечает свой первый юбилей

Известная украинская телеведущая Ольга Фреймут, которая недавно показала брата, который служит в ГУР, поделилась редкими семейными кадрами и трогательно поздравила сына Валерия с первым серьезным юбилеем — мальчику исполнилось 10 лет. В своем Instagram звезда показала теплое домашнее фото с именинником, а еще неожиданное пополнение в семье.

В посте Фреймут обратилась к сыну коротко, но очень нежно: "Сыночек, с 10 Днем рождения тебя. Пусть Мурчик станет хорошим другом".

Судя по фото, подарком для Валерия стал маленький котенок. Новый любимец сразу стал главной звездой семейных кадров – пушистика держали на руках дети, а сам Валерий выглядел счастливым.

Также телеведущая показала младшую дочь Евдокию, которая всего на год младше брата. Девочка позировала рядом с Валерием и новым домашним питомцем.

На этом "кошачий контент" не завершился. В сторис Ольга продемонстрировала, что к появлению Мурчика в доме готовились серьезно – ведущая показала новенькую лежанку для котенка, а также игрушки для него.

Напомним, Ольга Фреймут воспитывает троих детей — дочь Злату (19 лет), сына Валерия (10 лет) и дочь Евдокию (8 лет). В последние годы телеведущая реже появляется в телевизионных проектах, однако активно делится моментами жизни в соцсетях.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что Оля Фреймут показала редкое фото с младшей дочерью. Сейчас телезвезда с семьей живет в Лондоне, но иногда посещает Украину.