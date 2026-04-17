Очередной хайп? MELOVIN поставил ультиматум бывшему жениху на его же странице (фото)

Артист требует у своего экса вернуть что-то, о чем он писал в приватных сообщениях

Популярный украинский певец MELOVIN снова оказался в центре скандала. Похоже, у него есть пароль ко странице его бывшего жениха-военнослужащего Павла Злоти, который сделал предложение артисту в ноябре 2025-го.

В сторис на странице в Инстаграмм Злоти появилось "послание" к нему самому. Судя по всему, его написал Меловин.

В нем говорилось: "Если нет возможности связаться напрямую, прошу вернуть то, о чем писал в личных сообщениях. Открыт к коммуникации сегодня до 21:30. Меловин и его директор".

По этому можно предположить, что доступ к аккаунту Павла Злоти мог получить сам MELOVIN или представители его команды. В то же время, официальных объяснений ситуации пока нет.

Что именно подразумевается под "возвращением написанного в личных сообщениях", тоже остается непонятным. Однако возможно, что такой ход MELOVIN решил сделать, чтобы пропиарить свою новую песню. Ее анонс на странице певца вышел через несколько минут после публикации Павла Злоти.

Известно, что Павел Злотя, инструктор и Парамедик Вооруженных Сил Украины, сделал предложение Меловину на Майдане Незалежности в Киеве. Военный стал на одно колено, держа обручальное кольцо и огромный букет красных роз. В сети ходили слухи о том, что на самом деле это фейк и такой жест любви был сделан исключительно ради пиара, но артист показывал доказательства, как он проводит время с женихом.

Однако 14 февраля Меловин заявил о разрыве с Павлом. Причиной расставания певец не поделился, но уверял, что их отношения были настоящими, а не пиар-ходом.

Ранее певец выражал желание выступать в России.