Дорофеева или Кацурина? Дантес заинтриговал фанатов признанием о своих "счастливых отношениях"

Сипвак написал неоднозначный комментарий

Несколько слов от Владимира Дантеса в Threads неожиданно послужили поводом для оживленных обсуждений. Пользователи пытаются понять, намекнул ли артист на собственный личный опыт, и если да, то о каком именно периоде его жизни идет речь.

Один из пользователей поинтересовался : "Люди, которые в счастливых отношениях, где вы нашли свою пару и в каком возрасте?". Среди сотен ответов вдруг появился короткий, но очень красноречивый комментарий от Дантеса: "там история пи**ец".

Интернет, как всегда, не смог пройти мимо такой интриги. Главный вопрос, который сейчас обсуждают пользователи, что именно имел в виду Дантес? Вариантов – как минимум два, и оба достаточно громкие.

Первый — его брак с Надеждой Дорофеевой, который долгое время считался одним из самых крепких в шоу-бизнесе. Пара официально объявила о разводе 18 марта 2022 года, чем искренне удивила фанатов. Тогда оба отмечали, что разошлись без скандалов, с уважением друг к другу.

Второй вариант – еще более "сериальный". После развода Дантес начал отношения с Дашей Кацуриной – бывшей женой ресторатора Миши Кацурина – бывшего мужа той же Даши, любимой Владимира.

В последнее время в сети все чаще появляются предположения, что Дантес и Кацурина могли разойтись. Прямых официальных заявлений не было, но нет общего контента и они отписались друг от друга. Сам Дантес пока не уточняет, что именно имел в виду.

