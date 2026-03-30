Познакомились, когда обоим было по 13 лет. Как выглядит жена легендарного футболиста Алексея Михайличенко

Бывший 63-летний "динамовец" воспитал с женой двоих сыновей

В понедельник, 30 марта, день рождения отмечает одна из ключевых фигур в истории киевского "Динамо" — Алексей Михайличенко. Примечательно, что его возлюбленная празднует свой день уже на следующий день — 31 марта.

По случаю праздника "Телеграф" решил заглянуть за кулисы личной жизни прославленного спортсмена и разузнать, кто на протяжении сорока лет остается его главной опорой и любовью.

Первая и единственная

Алексей и Инна Михайличенко — одна из самых крепких пар в украинском спорте. Их история началась еще в глубоком детстве в одном из спальных районов Киева. Будущий олимпийский чемпион и его будущая супруга жили в одном доме, в соседних подъездах.

Алексей и Инна. Фото: fakty.ua

Они познакомились, когда им обоим было всего по 13 лет. Алексей не раз признавался в интервью, что Инна — его первая и единственная любовь. Пара поженилась очень рано — когда Алексею было всего 18, а Инне 19 лет.

Как выглядит и чем занимается Инна Михайличенко

Инна всегда предпочитала оставаться в тени своего знаменитого мужа. Она посвятила себя созданию домашнего уюта и воспитанию детей. Супруга сопровождала Алексея во всех его зарубежных командировках.

Семья и дети

У супругов двое сыновей:

Старший сын Алексей (43 года) родился, когда карьера отца в "Динамо" только набирала обороты.

Алексей получил хорошее образование в Англии. Закончил в Лондоне школу, колледж, университет. Молодец, всего сам добивается. Вернулся в Украину. Сейчас работает в Министерстве экономического развития и торговли. Пока не женат. Может, не встретил еще, как его отец, ту единственную из "соседнего подъезда" Алексей Михайличенко в 2018 году

Со старшим сыном Алексеем и другом и одноклубником Олегом Кузнецовым. Фото: fcdynamo.com

Младший сын Матвей (22 года) появился на свет, когда Михайличенко уже был состоявшимся тренером. Примечательно, что Алексей Александрович присутствовал на родах и сам перерезал пуповину. Неизвестно, где сейчас младший сын тренера и чем он занимается во время войны.

Стоит добавить, что несмотря на статус "жены легенды", Инна ведет непубличный образ жизни. Однако в начале 2026 года женщина публично защитила своего мужа в бытовом конфликте с киевским коммунальщиком — в январе Михайличенко якобы побил сантехника из-за отсутствия тепла в доме.